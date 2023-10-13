سكرتير مساعد مطروح يشهد فعاليات المؤتمر الطبى الثالث لأمراض الكبد

أناب اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الجمعة، العميد حاتم السبع، السكرتير العام المساعد لحضور المؤتمر الطبي الثالث لأمراض الكبد والجهاز الهضمي الذي عُقِدَ بأحد الفنادق بحضور الدكتور هشام أيوب، رئيس المؤتمر والدكتور إسلام عساف، وكيل مديرية الصحة بمطروح، وعدد من الأطباء من مطروح وخارجها.

الارتقاء بمنظومة الصحة والخدمات الطبية

ونقل السكرتير العام المساعد، تحيات اللواء خالد شعيب، مع تمنياته بنجاح المؤتمر والخروج بمزيد من التوصيات الفاعلة التي تزيد من الدفع بجهود الارتقاء بمنظومة الصحة والخدمات الطبية والعلاجية، مع أهمية قطاع الصحة كأهم قطاعات التنمية والحياة الكريمة للمواطنين.

وأشار إلى أن ذلك يتواكب مع اهتمام الدولة بصحة وبناء الإنسان المصري كأولوية باعتباره أهم مقومات وأعمدة البناء والتنمية وإطلاق العديد من المبادرات القومية، والتأكيد على أهمية نشر برامج التوعية والرعاية الصحية لجميع المصريين، مؤكدًا استعداد محافظة مطروح لتقديم كل الدعم وتذليل أي عقبات.

المؤتمر الطبي الثالث لأمراض الكبد والجهاز الهضمي

المؤتمر الطبي الثالث لأمراض الكبد والجهاز الهضمي

المؤتمر الطبي الثالث لأمراض الكبد والجهاز الهضمي