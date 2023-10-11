محافظ مطروح يشهد احتفالية يوم لغة الاشارة (صور)

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح احتفالية يوم لغة الاشارة، بحضور عددا من وكلاء الوزارات ومديرى المديريات ورؤساء جمعيات الصم وضعاف السمع وطلاب المدرسة الفكرية .

_ دعم ذوى الهمم والاولى بالرعاية

تضمنت فقرات الاحتفالية فقرات مصحوبة بلغة الإشارة وتلاوة لآيات من القرآن الكريم وأغاني وأناشيد دينية، وفيلم عن نشاط جمعية شباب تحيا مصر، فيما استعرض ماهر النزاوى رئيس مجلس إدارة الجمعية جهود وأنشطة الجمعية الإنسانية والاجتماعية ودعم ذوى الهمم والاولى بالرعاية .

_ انتصارات اكتوبر المجيدة

ووجه محافظ مطروح التهنئة للحضور بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبى ومرور 50 عاما على نصر السادس من اكتوبر المجيدة التى أعادت لمصر أرضها وعزتها في معجزة عسكرية، مشيدًا بالاحتفال باليوم العالمى للغة الاشارة،أهمية تحقيق التواصل والتفاعل مع هذه الفئة بما لهم من حقوق بما ويحقق الطمأنينة لهم وما تشير إليه الاحتفالية من دعوة للوعي بقضاياهم والتحديات اليومية التي يواجهونها والتأكيد على أهمية لغة الإشارة كحق إنسانى لفئة الصم.

_ توفير مزيد من الحياة الكريمة

وأشاد المحافظ بحرص الدولة في إطار بناء الإنسان وتوفير مزيد من الحياة الكريمة التيسير على ذوى الهمم وإدماجهم فى الحياة والاهتمام بلغة الاشارة للتعبير عن تعايشهم من خلال نشر المزيد من المدارس ومراكز الرعاية المتخصصة لهم وتأهيل العاملين بكافة المصالح الحكومية على تعلم لغة الاشارة مع اهتمام المحافظة المتابعة المستمرة لمدرسة الفكر والأمل بمطروح والعمل على مزيد من الارتقاء بها لما تؤديه من دور مهم وبحث كافة المشاكل والمعوقات ووضع الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.



_ تبادل الدروع



وفى نهاية الاحتفالية أهدى رئيس مجلس إدارة الجمعية درع الجمعية لمحافظ مطروح تقديرا لاهتمامه الدائم بذوى الهمم بالمحافظة وتقديمه لكافة أوجه الدعم لهم فى شتى المجالات.



كما أهدى محافظ مطروح ميدالية المحافظة لرئيس مجلس إدارة الجمعية تقديرا لجهود الجمعية.

_ توزيع 150 نسخة من المصحف الشريف بلغة الاشارة

وقام محافظ مطروح بتوزيع عدد 150 نسخة من المصحف الشريف بلغة الاشارة على أعضاء الجمعية والطلاب من ذوى الهمم الصم والبكم مشيدا بنسخة كتاب الله بلغة الإشارة وأهميتها لمساعدة أبنائنا من الصم والبكم على تعلم كتاب الله.



اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

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