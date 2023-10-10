محافظ مطروح يستقبل رئيس "قضايا الدولة" لبحث وتعزيز جهود حماية المال العام

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، المستشار يحيى عوض الحوفى، رئيس هيئة قضايا الدولة الجديد بمطروح، بحضور المستشار محمود عمران أمبيوه، وشبراوي منصور مدير الشئون القانونية.

تعاون مستمر مع هيئة قضايا الدولة وجهود لحماية المال العام

ورحب محافظ مطروح برئيس فرع هيئة قضايا الدولة بالمحافظة، موجها التهنئة له لتوليه مهام منصبه الجديد، ومتمنيا له التوفيق، كما أكد التعاون المستمر مع هيئة قضايا الدولة وجهود حماية المال العام والحفاظ على ممتلكات الدولة بالمحافظة.

مواجهة أزمة السيول التى تعرضت لها مدينة مرسى مطروح

فى سياق آخر، كان قد عقد المجلس التنفيذى لمحافظة مطروح، برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أمس، بحضور العميد حاتم السبع السكرتير المساعد، ورؤساء المدن، ومديرى المديريات والإدارات التنفيذية المعنية.

بدأ الاجتماع بتوجيه محافظ مطروح الشكر لجميع الجهات التنفيذية المعنية وتضافرها بالمعدات والأفراد في مواجهة أزمة السيول التى تعرضت لها مدينة مرسى مطروح مؤخرًا، مقدمًا الشكر لأهالى مطروح لوعيهم وتعاونهم مع الأجهزة التنفيذية، وحسن إدارة الأزمة بالمحافظة، والتى أشادت بها أجهزة الدولة والسيطرة عليها خلال 48 ساعة، ولأجهزة الدولة والوزارات المعنية على المتابعة على مدار الحدث وتقديم كل الدعم للمحافظة.

معاينة وإنهاء تقرير السلامة الفنية خلال 24 ساعة

ووجّه محافظ مطروح جميع الجهات بالإسراع في معاينة وإنهاء تقرير السلامة الفنية خلال 24 ساعة لجميع المعدات والسيارات بجميع مراكز المدن والقطاعات الخدمية، ومراجعة كفاءتها والصلاحية الفنية والأعطال والإجراءات اللازمة، مع تذليل العقبات لسرعة الصيانة والإصلاح للوصول إلى كفاءة 100%، وذلك قبل نهاية نوفمبر المقبل.

تخصيص قطعة أرض بمساحة 2000 م2 لإقامة مبنى الخدمات الوقائية

كما تمت مناقشة الموافقة على قرارات تخصيص قطعة أرض بمساحة 2000 م2 لإقامة مبنى الخدمات الوقائية بمنظومة التأمين الصحى الشامل بمدينة برانى، وقطعة أرض بمساحة 384 م2 بمرسى مطروح لإقامة مبنى مركز وحدة تراخيص المحال العامة.

وقرار تخصيص لمساحة 170 م2 لإقامة مكتب بريد القصر غرب مدينة مرسى مطروح، وإعادة النظر في طلب تخصيص لمساحة 900 م2 وتعديلها وفق النموذج لإقامة مكتب بريد بقرية زاوية العوامة بالضبعة.

محافظ مطروح يستقبل رئيس "قضايا الدولة