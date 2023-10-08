محافظ مطروح يتفقد أعمال رفع كفاءة الشوارع الجانبية بمنطقة الكيلو 4

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، أعمال تسوية ورفع كفاءة الشوارع الترابية الجانبية بمنطقة الكيلو ٤ والتى تأثرت بتراكم مياه الأمطار خلال الأيام الماضية مع مياه السيول التى وصلت للمنطقة وتم سحبها، وسرعة تعامل المحافظة معها.

جاء ذلك بحضور العميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسي مطروح والمهندس محمد العشرى مدير مديرية الطرق بمطروح وعدد من مقاولي مطروح المشاركين في تنفيذ أعمال التمهيد.

ووجه محافظ مطروح بسرعة الأعمال بما ييسر حركة المواطنين ويمنع تراكم المياه بعد ذلك خاصة وأنه ستتم أعمال تسوية للشوارع ثم وضع طبقة أساس ودك التربة وتثبيتها استعدادا لأعمال رصفها خلال الخطط القادمة.

واستمع محافظ مطروح لعدد من أهالي المنطقة، مؤكدا على أنه تم الانتهاء من رفع تراكمات المياه وجارى رفع كفاءة الشوارع بما ييسر حركة المواصلات والمواطنين، مشيرا إلى أنه تم حصر جميع الأضرار الناتجة عن مياه السيول واستقبال مديرية التضامن الاجتماعى لأى شكوى بخصوص الأضرار ومعاينتها.