محافظ مطروح يتفقد منطقة الخروبة المتضررة من السيول ويستمع لمقترحات الأهالي

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، يرافقه العميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسي مطروح منطقة الخروبة وذلك لمتابعة سير مجرى سيل الوادى مع الاستماع لأهالي المنطقة وآرائهم لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتفادي أضرار السيل والعمل على تجميع المياه والاستغلال الأمثل لها ومنها دراسة إنشاء خزان تجميع مياه كبير بنقطة تجمع بنهاية الوادى قبل الكتلة السكنية موجها لمديرية الطرق برفع مستوى الطريق فوق مواسير ممر مجرى السيل لتيسير حركة المواطنين حال وقوع سيل آخر.

تسوية الشوارع الجانبية بمنطقة الكيلو 4

وتفقد محافظ مطروح منطقة وادى الرمل وتتبع مسار مجرى السيل بين المساكن ومقترحات عمل تحويلات بعيدا عن المبانى موجهًا لمديرية الطرق وبالتعاون مع جهود عدد من المقاولين في الإسراع في اعمال تمهيد وتسوية الشوارع الجانبية بمنطقة الكيلو 4 بطبقة أساس لتيسير حركة الأهالي والسيارات ومنع تراكم المياه

يأتي ذلك استمرارًا للجوالات الميدانية ومتابعة الاطمئنان على الأماكن المتضررة من السيول وانتهاء سحب المياه وتيسير حركة المواطنين.

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