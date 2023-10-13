الجمعة 13 أكتوبر 2023
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سياسي

"الحرية المصرى": الرئيس أكد موقف مصر الداعم للشعب الفلسطينى بكلمته أمس

ممدوح محمد محمود
ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصري

قال الدكتور ممدوح محمد محمود، رئيس حزب الحرية المصري، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال حفل تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية، تضمنت عددًا من الرسائل القوية في مقدمتها أنه لا يمكن المساس بمصر وأمنها واستقرارها، وأن الدولة المصرية قادرة على حماية نفسها في ظل الاضطرابات التي تشهدها دول الإقليم في الحدود الشرقية والغربية والجنوبية، وأن مصر ستظل آمنة مطمئنة، وأن الأمم تصمد بقيادتها وشعبها معًا، ومن الضرورى معرفة التحديات المحيطة بمصر.

رجال جيش مصر الأبطال عاهدوا الله ووهبوا أنفسهم للوطن


وأضاف ممدوح محمود، في بيان للحزب، أن حديث الرئيس تضمن رسالة طمأنة للشعب المصرى بأن رجال جيش مصر الأبطال عاهدوا الله ووهبوا أنفسهم للوطن محافظين على أرضه ومقدرات شعبه، وأنهم سيظلون درع الوطن وسيفه.

وأوضح أن الرئيس أكد على موقف مصر الثابت والراسخ من القضية الفلسطينية، والحفاظ على مقدرات الشعب الفلسطينى وحصوله على حقوقه المشروعة وفقًا لمبادئ القانون الدولى، وأن مصر لم ولن تخذل أمتنا العربية، حيث كانت مصر دائمًا وأبدًا فى صدارة الدفاع عن الأمة العربية، مقدمة الدماء والتضحيات من أجل الحق العربى المشروع.

وأشار رئيس حزب الحرية المصرى إلى أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى أكدت على استعداد مصر تسخير كل قدراتها وجهودها للوساطة مع كافة الأطراف دون قيد أو شرط، وعدم ترك الأشقاء فى فلسطين لكى تكف صرخات الأطفال وبكاء الأرامل ونحيب الأمهات، مع توفير أقصى حماية للمدنيين، والعمل على منع تدهور الأوضاع الإنسانية، وتسهيل وصول المساعدات لأبناء الشعب الفلسطينى، مشددًا على ضرورة صمود أبناء الشعب الفلسطينى وتمسكهم بأرضهم حتى لا تتم تصفية القضية الفلسطينية.

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