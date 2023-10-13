"كراون آيريس" تنقل 1300 من إسرائيل إلى قبرص

وصلت سفينة سياحية تقل نحو 1300 يرغبون في مغادرة إسرائيل، وسط العنف المتصاعد إلى مدينة لارناكا القبرصية الساحلية، اليوم.

وذكرت قناة "آر آي كيه" القبرصية، أن هناك مئات من المواطنين الألمان بين الركاب.

وغادرت السفينة "كراون آيريس" مدينة حيفا الساحلية مساء أمس.

وأفادت القناة بأن الركاب سيتمكنون من استقلال رحلات طيران على الفور إلى ألمانيا ودول أخرى من مطار لارناكا القريب، حال أرادوا ذلك.

وأتاحت قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، مطاراتها وموانئها منذ يوم الثلاثاء الماضي لمساعدة الأشخاص الراغبين في مغادرة المنطقة.

العدو جبان

قال الناطق باسم كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أبوعبيدة، اليوم، إن العدو أضعف وأجبن من أن يهجّر شعبنا من دياره مرتين.

وأضاف، في تصريحات لإذاعة الأقصى، أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس حربًا نفسية لاصطناع نصر زائف، مشددًا على أن الهجرة ليست في قاموسهم.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم الداخلية في قطاع غزة، إياد البزم، إن كل شيء مستهدف أمام الصواريخ التي تنهمر من الجو والبحر ومدفعية الاحتلال بشكل متواصل على مدار سبعة أيام على رءوس المواطنين في القطاع.

وطالب "البزم" المواطنين في شمال غزة ومدينة غزة بالثبات في منازلهم وأماكنهم، مشيرًا إلى أن الاحتلال الذي يرتكب المجازر بحق المدنيين يريد أن يهجّر الفلسطينيين مرة أخرى عن أرضهم، مشددًا على أن نكبة 1948 لن تتكرر مرة أخرى، قائلًا: "بل سنعود لأرضنا مجددًا".