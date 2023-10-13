الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"صناعة الشيوخ": السلام العادل للقضية الفلسطينية ضرورة لاستقرار المنطقة

المهندس محمد المنزلاوى
المهندس محمد المنزلاوى

أشاد المهندس محمد المنزلاوي وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، بالقضايا التي تناولها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه مع نطونيو تاياني نائب رئيس الوزراء، وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، بالإضافة إلى سفير إيطاليا بالقاهرة وعدد من المسئولين الإيطاليين لدعم الشراكة المتميزة بين البلدين الصديقين، ومواصلة التطور الإيجابي والدفعة القوية للتعاون الثنائي، وذلك في ضوء العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وإيطاليا، والروابط الثقافية العميقة بين الشعبين.
مباحثات حول الأوضاع الدولية والإقليمية والتطورات الراهنة

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لقطات حية من مظاهرات بعض العواصم العربية والعالمية لدعم الشعب الفلسطيني

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حزب "الغد": كلمة الرئيس السيسى تؤكد أولوية القضية الفلسطينية لدى مصر

كما أشاد النائب محمد المنزلاوي، في بيانٍ أصدره اليوم، بما دار خلال هذا اللقاء من مباحثات حول الأوضاع الدولية والإقليمية والتطورات الراهنة علىالصعيد الفلسطيني الإسرائيلي والتوافق على الخطورة البالغة للموقف وأهمية العمل على وقف التصعيد، وتحقيق التهدئة بين الطرفين حرصًا على استقرار المنطقة، مع تأكيد أن السلام العادل والشامل استنادًا إلى حل الدولتين والذى يمثل ضرورة قصوى لاستقرار المنطقة.

وطالب النائب البرلماني المجتمع الدولي بسرعة التحرك وإعطاء أكبر اهتمام لتأكيد الرئيس السيسي على أن مصر تبذل مساعيها وتكثّف اتصالاتها لاحتواء الموقف منعًا لتفاقمه ووقف نزيف الدماء وحماية المدنيين ومنع استهدافهم والحيلولة دون تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب الفلسطيني، إضافة إلى تحذير الرئيس السيسي من العواقب الخطيرة أمنيًا وإنسانيًا للنزاع الجاري وأهمية الدور الأوروبي والدولي في دعم مسار التهدئة والمفاوضات.

وأعرب المهندس محمد المنزلاوي عن ثقته التامة في أن هذا اللقاء ستكون له آثاره الإيجابية لدعم العلاقات بين القاهرة وروما في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها.

وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ بمجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي نائب رئيس الوزراء وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي وزير الخارجية الصعيد الفلسطيني الإسرائيلي

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