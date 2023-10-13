حزب "الغد": كلمة الرئيس السيسى تؤكد أولوية القضية الفلسطينية لدى مصر

ثمَّن المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب "الغد"، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، مشيرًا إلى أنها كلمة أكدت للعالم تصدّر مصر دائمًا بكل شجاعة وإقدام في دعم أشقائها العرب وعدم تخليها عن تقديم كل المساعدات لهم، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية ستظل تتصدر الأجندة الخارجية لمصر وستظل تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق بل وإمدادهم بكل الاحتياجات والمساعدات حتى ينصرهم الله.

الرئيس السيسي وضع المجتمع الدولي أمام مهامه

وأكد موسى، في بيانٍ له، أن الرئيس السيسي وضع المجتمع الدولي أمام مهامه والدور المنوط به في تحقيق السلام المنشود في العالم وضرورة الضغط على الجانبين للعودة للمسار التفاوضي من جديد، ومد يد السلام والتنمية في ربوع العالم، وضرورة النظر بعين الإنسانية للخسائر الإنسانية التي تحدث يوميًا في غزة، من الأطفال والنساء والمدنيين الذين ذاقوا مرارة الانتقام الغاشم.

ولفت المهندس موسى مصطفى موسى إلى أن كلمة الرئيس السيسي كانت حاسمة وتؤكد اهتمامه الشديد بمستجدات وتطورات الأوضاع في قطاع غزة، فضلًا عن تحذيره من محاولات تصفية القضية الفلسطينية ودعوته للشعب الفلسطيني الشقيق بالتمسك بقضيته وأرضه وأن يستكمل معركته على أرضه دون التخلي أو التزعزع لحظة واحدة عنها.