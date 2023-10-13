الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط أصحاب 5 مخابز بتهمة الاستيلاء على الدقيق المدعم في الغربية

الدقيق المدعم
الدقيق المدعم

تمكنت مديرية التموين في محافظة الغربية، من ضبط أصحاب 5 مخابز في مركزي زفتي والمحلة الكبرى، تبين أنهم استولوا على 88 جوالًا من الدقيق المدعم، وقاموا بتصريفه في السوق السوداء بدون وجه حق، محققين أرباحًا غير مشروعة.

يأتي ذلك ضمن جهود حملة من مفتشي الرقابة التموينية التابعين لمديرية تموين الغربية، ضمن التزام الحكومة في مكافحة الفساد وحماية حقوق المواطنين ووصول الدعم لمستحقيه.

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بمحافظة الغربية، تقريرًا يفيد بنجاح حملة تفتيشية قامت بها فرق المفتشين التموينيين، بإدارتي تموين زفتي والمحلة الكبري، حيث تم ضبط أصحاب 5 مخابز في مركزي زفتي والمحلة الكبرى، وذلك بعد تلقي معلومات دقيقة حول تورطهم في عمليات استيلاء على الدقيق المدعم وتصريفه في السوق السوداء.

وفقًا للتحقيقات الأولية، تبين أن هؤلاء الأشخاص قد استولوا على 88 جوالًا من الدقيق المدعم، والذي يبلغ وزن الجوال الواحد 50 كيلوجرامًا، من الحصص المخصصة لهم وفقًا للجرد الفعلي لرصيد المخابز وشاشة جرد الأرصدة، وقد تم ضبطهم أثناء محاولة تصريف هذا الدقيق في السوق السوداء، حيث يتم بيعها بأسعار مرتفعة تجاوزت الأسعار المحددة رسميًا بأضعاف وبذلك، حققوا أرباحًا غير مشروعة على حساب حقوق المواطنين والدعم المقدم من الدولة.

وتم تحرير محاضر بالوقائع وتم إخطار النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة المتورطين بحسب القانون.

ضبط أصحاب 5 مخابز في زفتي والمحلة الكبرى للاستيلاء على دقيق مدعم بدون وجه حق مديرية التموين في محافظة الغربية زفتي والمحلة الكبرى بإدارتي تموين زفتي والمحلة الكبري الدعم المقدم من الدولة مكافحة الفساد الاقتصادي

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