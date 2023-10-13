الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التعليم العالى يُهنئ الطالب الفائز بالمركز الأول فى مسابقة لندن trade expo 2023

الطالب يوسف ياسر
الطالب يوسف ياسر

هنّأ الدكتور أيمن عاشور وزير  التعليم العالي والبحث العلمي، الطالب يوسف ياسر من الفرقة الرابعة بكلية إدارة الإعمال جامعة النيل؛ لحصوله على المركز الأول عالميًّا في مسابقة لندن (international inovation & trade expo 2023) عن مشروعه لتطوير فاعلية الألواح الشمسية المستخدمة في توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية.

وأشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بما حققه الطالب من إنجاز متميز باختيار مشروعه من بين 2000 مشروع في هذه المسابقة العالمية التي تعد منصة لأعمال المخترعين والمصنعين من 33 دولة؛ لتقديم أحدث منتجاتهم وابتكاراتهم الحاصلة على براءة الاختراع، وأفكارهم الجديدة، وتبادل المعلومات في المجالات المتنوعة في جو من التنافس والإبداع.

الإنجاز يُعزز مكانة وتميز الجامعات المصرية على المستوى العالمى

 

وزير التعليم العالي يُهنئ الطالب الفائز بالمركز الأول في مسابقة لندن (international inovation & trade expo 2023)

ووجّه د.أيمن عاشور الشكر لأسرة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، التابع للوزارة، على دعمها الطالب للمشاركة في المسابقة، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يُعزز مكانة وتميز الجامعات المصرية على المستوى العالمي.

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وزير التعليم العالى: يجب زيادة برامج البحث العلمى بالجامعات الخاصة والأهلية

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وزير التعليم العالى يهنئ علماء مصر المُدرجين بقائمة أفضل 2% على مستوى العالم

كما أكد دعمه وتشجيعه الكامل لجميع الطلاب من الجامعات المصرية على المشاركة في المسابقات الإقليمية والدولية في مختلف المجالات، لافتًا إلى أن مصر تمتلك ثروة بشرية هائلة من الشباب المبدع القادر على المساهمة في تحقيق النهضة والتقدم لوطننا العزيز.

التعليم العالي والبحث العلمي الفرقة الرابعة بكلية إدارة الإعمال جامعة النيل جامعة النيل الطالب يوسف ياسر مسابقة لندن

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