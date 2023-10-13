معهد الفلك: غرة شهر ربيع الآخر الاثنين المقبل وعدته 30 يومًا

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فإن غرة شهر ربيع الآخر للعام الهجري الحالي 1445 يوم الاثنين المقبل الموافق 16 أكتوبر الحالي وعدته 30 يومًا.

وأوضح القاضي، في بيان اليوم الجمعة، أن هلال شهر ربيع الآخر سوف يولد مباشرة في تمام الساعة 7:56 مساء بتوقيت القاهرة المحلي غدا السبت الموافق 29 من ربيع الأول 1445هـ (يوم الرؤية).

يغرب القمر قبل غروب الشمس بـ 7 دقائق في مكة المكرمة

وأضاف أنه يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب الشمس في مدينة القاهرة، وكذلك في غالبية العواصم والمدن العربية والإسلامية، حيث يغرب القمر (في طور الهلال القديم) قبل غروب الشمس بـ7 دقائق في مكة المكرمة و6 دقائق في القاهرة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين (6– 7 دقائق)، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين (2- 17 دقيقة).