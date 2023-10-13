الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أوكرانيا: مقتل وإصابة 1643 طفلًا منذ بدء العملية العسكرية الروسية

أوكرانيا
أوكرانيا

أكد مكتب المدعي العام الأوكراني، مقتل 508 أطفال وإصابة 1135 آخرين، منذ أن بدأت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في شهر فبراير من العام الماضي.

وقال مكتب المدعي العام في بيان، حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرينفورم/ الأوكرانية، اليوم /الجمعة/ - إنه حتى اليوم، تأثر أكثر من 1643 طفلا في أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية، موضحًا أن 508 أطفال قتلوا، وأصيب أكثر من 1135 آخرون بجروح مختلفة الخطورة.

 

كييف تسجل 129 حالة وفي خيرسون 130 حالة

وأضاف البيان، أن معظم حالات الأطفال القتلى والجرحى كانت في منطقة دونيتسك بـ492 حالة، وتليها خاركييف بـ303 حالات وفي كييف 129 حالة وفي خيرسون 130 حالة.

وأوضح مكتب المدعي العام، أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث إن العمل جار للتحقق من البيانات الواردة من مناطق الاشتباكات، والأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 285 ألفًا و920 جنديًا منذ بدء العملية العسكرية.

كما أعلن الجيش الأوكراني، اليوم /الجمعة/، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 285 ألفًا و920 جنديًا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

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زيلينسكي: أوكرانيا في حاجة لمزيد من الأسلحة

كما ذكرت أيضًا هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضًا 4 آلاف و931 دبابة و9 آلاف و313 من المركبات المدرعة و6 آلاف و807 من النظم المدفعية و811 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و546 من أنظمة الدفاع الجوي و316 طائرة مقاتلة و316 مروحية و20 سفينة حربية، فضلًا عن 9 آلاف و203 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 967 من المعدات الخاصة و5 آلاف و264 طائرة مسيرة وإسقاط 1531 من صواريخ كروز وغواصة واحدة".

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