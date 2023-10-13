الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

غلق باب تلقى طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية غدًا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تنتهي لجنة تلقي أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار أحمد البنداري، مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، من تلقي أوراق الراغبين في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية للانتخابات الرئاسية 2024 غدًا السبت في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت عن فتح باب تلقي طلبات الترشح من يوم 5 أكتوبر الجارى وحتى يوم 14 أكتوبر من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة عصرًا عدا اليوم الأخير حتي الثانية ظهرًا.

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"الوطنية للانتخابات" تواصل تلقى طلبات المرشحين للانتخابات الرئاسية

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الهيئة الوطنية للانتخابات تواصل تلقى طلبات راغبى الترشح للرئاسة

 

سحب النماذج الخاصة بطلب الترشح للتوقيع عليها

وطبقًا لقرارات الوطنية للانتخابات، يقوم راغبو الترشح للانتخابات الرئاسية بسحب النماذج الخاصة بطلب الترشح للتوقيع عليها، داخل قاعة كبيرة بمقر الهيئة والتى تم تجهيزها بأحدث الأجهزة.

وانتهت أول أمس الأربعاء الفترة المقررة لتقديم طلب إجراء الكشف الطبي لراغبي الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، والتي نص عليها قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن قواعد وإجراءات توقيع الكشف الطبي.

وأعلن المرشح الرئاسي المهندس حازم عمر، عن أنه سيتقدم اليوم الجمعة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بأوراق ترشحه في تمام الساعة الثانية بعد الظهر، بعدما حصل على تزكية ما يقرب من 40 عضوًا من أعضاء مجلس النواب لترشحة للانتخابات الرئاسية.

وستقوم الوطنية للانتخابات عقب غلق باب الترشح بإعلان ونشر القائم المبدئية لأسماء طالبي الترشح وأعداد المزكين والمؤيدين لكل منهم بصحيفتي الأخبار والجمهورية الإثنين 16 أكتوبر 2023، على أن يتم تلقي اعتراضات طالبي الترشح من الساعه 9:00 صباحا وحتى الساعة 5:00 مساء يومي الثلاثاء والأربعاء 17 و18 أكتوبر 2023، ويتم فحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات من الخميس 19 أكتوبر إلى السبت 21 اكتوبر 2023 خلال 5 أيام.

للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بسحب النماذج الأربعاء

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