"الأرصاد": طقس اليوم مستقر والقاهرة تسجل 29 درجة

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 13- 10- 2023، مشيرة إلى استمرار استقرار الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية.

وقالت غانم في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية الفضائية: "شهدنا على مدار الأسبوع الماضي أجواء خريفية في معظم المحافظات وفرص الأمطار كانت خفيفة وتنحصر فقط في السواحل الشمالية للبلاد والمحافظات المطلة على البحر المتوسط".

“الأرصاد”: انخفاض كبير في درجات الحرارة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر

وأضافت أننا نتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة التي ستحجب جزءًا من أشعة الشمس وبالتالي الشعور بانخفاض درجات الحرارة وإحساسنا بالأجواء الخريفية خلال فترة النهار.

وأشارت إلى درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تتراوح ما بين 29 و 30 درجة مئوية، وبالتالي سنشعر بالأجواء الخريفية المائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، وأجواء معتدلة تمامًا على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، حارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار.

وأوضحت أنه فور غياب أشعة الشمس سنشعر بانخفاض كبير وملحوظ في درجات الحرارة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.