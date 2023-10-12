الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الإصلاح والنهضة: الرئيس السيسي أكد موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية

الدكتور هشام عبد
الدكتور هشام عبد العزيز

أعرب الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، عن تقديره للرسائل القوية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه اليوم خلال حفل تخرج الكليات العسكرية، وتأكيده على أن فلسطين هي قضية العرب جميعًا.

وأضاف “عبد العزيز” في تصريحات له، أن الرئيس السيسي أكد على عدم تراجع مصر عن دورها تجاه القضية الفلسطينية.

خطاب الرئيس السيسي تضمن رسائل قوية

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رئيس حزب الإصلاح والنهضة: أحمد طنطاوى جزء من صفقة دولية تريد إفساد المشهد المصرى

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الرئيس السيسى: "أقول للمصريين حافظوا على بلدكم ولا تسمحوا لأحد العبث بها"

وأشاد “عبد العزيز”  بالدور المصري الرائد في التصدي لقضايا الأمة العربية، داعيًا الأمة العربية إلى تكثيف الجهود لدعم الشعب الفلسطيني والعمل معًا لتحقيق السلام في المنطقة.

هشام عبد العزيز حزب الإصلاح والنهضة عبد الفتاح السيسي الشعب الفلسطيني القضايا العربية

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