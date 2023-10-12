الإصلاح والنهضة: الرئيس السيسي أكد موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية

أعرب الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، عن تقديره للرسائل القوية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه اليوم خلال حفل تخرج الكليات العسكرية، وتأكيده على أن فلسطين هي قضية العرب جميعًا.

وأضاف “عبد العزيز” في تصريحات له، أن الرئيس السيسي أكد على عدم تراجع مصر عن دورها تجاه القضية الفلسطينية.

خطاب الرئيس السيسي تضمن رسائل قوية

وأشاد “عبد العزيز” بالدور المصري الرائد في التصدي لقضايا الأمة العربية، داعيًا الأمة العربية إلى تكثيف الجهود لدعم الشعب الفلسطيني والعمل معًا لتحقيق السلام في المنطقة.