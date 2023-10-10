رئيس حزب الإصلاح والنهضة: أحمد طنطاوى جزء من صفقة دولية تريد إفساد المشهد المصرى

قال هشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الدولة المصرية كانت من أكثر الحريصين على تحقيق تنمية شاملة، والرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على إجراء انتخابات نزيهة.

وأضاف في تصريحات لبرنامج التاسعة، المذاع على القناة الأولى، أن جلسات الحوار الوطنى لم يكن بها خطوط حمراء، والمعارضة قالت كل شيء في كل الملفات في الحوار الوطنى، ولا يوجد خوف لدى الدولة المصرية ضد أي معارضة طالما كانت وطنية.

وأوضح رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن المرشح المحتمل أحمد الطنطاوى خارج السياق الديمقراطى، وخارج أن يكون مرشحا محتملا لديه برنامج، وأحمد الطنطاوى جزء من صفقة دولية تريد إفساد المشهد المصرى، واستغلال الانتخابات الرئاسية لإحداث حالة من الفوضى.