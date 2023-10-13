محمود التهامي: "السيد البدوي" أحد الأئمة الأربعة الذين تُشد لهم الرحال

قال الشيخ محمود التهامي، نقيب المنشدين، إن السيد البدوي أحد الأئمة الأربعة الذين يُشد لهم الرحال للاحتفال بهم ومن أكثر الموالد إقبالًا علي الإطلاق، وهو ومن قبله والده يعشقون أهل الصوفة والمتصوفين ومولد السيد البدوي عيدًا للصوفيين.

أضاف التهامي، لـ"ألدستور"، أنه منذ طفولته يحرص علي حضور مولد السيد البدوي بـ مدينة طنطا، مشيدًا بالجهود المبذولة من الجهات النفيذية في رفع كفاءة المنطقة وتجديدها بالكامل وتسخير كل إمكانيات المحافظة لخدمة زوار شيخ العرب الذي ارتبط اسمه بالمدينة.

أضاف نقيب المنشدين أنه من العام للعام تظل في ذاكرته المشاهد حول المسجد حيث تجد المئات يفترشون الطرقات بالحصر والخيام التى تحوى معدات الطهى واحتياجات المعيشة، معظمهم أتى لتقديم النذور لفك الكرب، والدعاء فى حضرة آل البيت، الوجوه تبدو مألوفة لهجاتهم وثيابهم تكشف عن قراهم، كثيرون جاءوا من الوجهين القبلى والبحرى، لزيارة السيد البدوى، كثيرون يجدون ضالتهم فى الزيارات الروحانية، وهو المناخ والجو الذي يتجلي فيه الشعور ويعش المنشد حالته الروحانية التي يرجوها ويسعي إليها.

واحتشد المريدون فى ساحة المسجد للاستماع لإنشاد وذكر محمود التهامى فى حب الرسول وال البيت مقدما مجموعة من الأناشيد والمدائح النبوية التى ألهبت حماس الحضور، وشهدت ساحة الاحتفالات توافد الآلاف على مدار ليلة الختام التى تخطي عدد الحضور فيها مليون زائر من مريدى ومحبى وزوار السيد البدوى لمحاولة وصولهم إلى المقام، وشاركت الخيام التابعة للطرق الصوفية والشاذلية والإدريسية والرفاعية والحامدية والمحمدية وباقى الطرق الصوفية فى ليلة الختام بتشغيل مكبرات الصوت بالمديح والذكر فى آل البيت وأولياء الله الصالحين.