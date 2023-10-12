الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الإعلامي محمد شردي: عنصر النجاح الأساسي في ملف القضية الفلسطينية هو مصر

الإعلامي محمد شردي
الإعلامي محمد شردي

قال الإعلامي محمد مصطف شردي، إن عنصر النجاح الأساسي  في ملف القضية الفلسطينية هو مصر. 

دور الرئيس السادات في حل أزمة القضية الفلسطينية

وأضاف شردي خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية الحياة، أن عنصر النجاح الخاص بملف القضية الفلسطينية منذ اتفاقية السلام كان مصر، معقبًا: "الله يرحم أنور السادات لأنه قال لهم إذا لم تأتوا على مائدة المفاوضات ومضيتوا معي، لن تستطيعوا أن تحصلوا على هذا الحق مرة أخرى أبدًا، ومازلنا حتى هذا اليوم من اليوم الذي عرضت فيه مصر أن تنهي القضية الفلسطينية ورفض البعض، حتى هذا اليوم، مازلنا نحمل الحمل على أكتافنا، ولم يستطيعوا أن يأتوا بـ 10% مما أتى به الرئيس الراحل أنور السادات، بكل اتفاقيات السلام الذي عقدتها الدول العربية بعد ذلك". 

وأكد أن الوحيد الذي استطاع أن يضعهم على مائدة المفاوضات وأن يأخذ الأرض بالكامل ويجبرهم أن يكونوا على استعداد بإعطاء الدولة الفلسطينية وأن تُعلن الدولة الفلسطينية في ذلك الوقت كان الرئيس محمد أنور السادات. 

الرئيس السادات اتفاقية السلام القضية الفلسطينية إسرائيل برنامج الحياة اليوم

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