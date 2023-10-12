مدير الأكاديمية العسكرية: خريجونا جاهزون للدفاع عن الوطن الغالى

قال اللواء أشرف سالم، مدير الأكاديمية العسكرية، إن أبناءنا الخريجين ينضمون اليوم إلى صفوف الجيش المصري وهم على أتم الجاهزية والاستعداد للزود والدفاع عن الوطن الغالي، لتطبيق ما تعلموه هنا، مؤكدًا أن هذا اليوم هو يوم فاصل في حياتهم وبداية عهد جديد لمستقبلهم.

وأضاف مدير الأكاديمية العسكرية، الخميس، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، بحضور الرئيس السيسي "أن التطوير والتحديث جزء من الحياة الإنسانية، فقد أصبحت الأكاديمية العسكرية منبرًا للعلم يضئ السبيل للخريجين، سواءً من الضباط أو العاملين بمؤسسات الدولة، حيث إن توجيهاتكم بتأهيل العاملين بمؤسسات الدولة داخل الأكاديمية لتنمية الأداء لديهم وتوسعة آفاقهم وتطلعاتهم وبناء جيل يعمل فقط من أجل المصلحة الوطنية، ونحن نمضي في هذا السبيل بكل عزم".