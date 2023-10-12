الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حنان مطاوع: أحداث “صوت وصورة” جديدة وأجسد دور سيدة من طبقة متوسطة

حنان مطاوع
حنان مطاوع

قالت الفنانة حنان مطاوع إن ورق "صوت وصورة" جذبها منذ عرضه عليها، حيث وجدته مليء بالأحداث الهادفة والمشوقة، والتي تناقش قضية هامة تمس كل بيت مصري، لافتة إلى أنها لم تتردد لحظة للموافقة على العمل لتوافر عناصر النجاح فيه سواء صناع أو فنانين أو أحداث متماسكة وقوية.

وأعربت "مطاوع" في تصريح لـ"الدستور"، عن تحمسها الشديد لعرض المسلسل خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أنها سعيدة بالتعاون مع شركة أروما، ووصفتها بأنها شركة محترمة تنتقي أعمالها، وسبق وتعاونت معهم في حكاية “أمل حياتي” والتي حققت نجاح جماهيري كبير وقت عرضها، لافتة انها استمتعت بالتعاون مع فريق عمل المسلسل من المؤلف سليمان عبد المالك والمخرج محمود عبد التواب الذي تتنبأ له أنه سيكون من كبار المخرجين خلال الفترة المقبلة، والفنانين المشاركين في العمل جميعهم، كما أعربت عن سعادتها بالتعاون مع الفنان وليد فواز التي وصفته بـ المحترم، وكل الممثلين الذي شاركوا في المسلسل سواء نجلاء بدر أو ولاء الشريف أو مراد مكرم وغيرهم، والذين اتسموا بروح التعاون والحب وهو ما سهل أمور التصوير وجعل هناك حالة من البهجة والراحة بين جميع فريق العمل، متمنية أن العمل ينال إعجاب جمهورها.

وأوضحت أن المسلسل مليء بالأحداث الجديدة والشيقة والتي تجعل المشاهد ينتظر أحداث الحلقة المقبلة لمعرفة تطور الأحداث، وهو ما زادها تحمس لخوض تجربة العمل، خاصة وأنه يناقش قضية الذكاء الاصطناعي الذي اصبح يشكل خطر على المجتمع لاستخدامه بشكل خاطئ، مؤكدة أن دورها جديد ومختلف عما قدمته من قبل، لافتة إنها تجسد دور "رضوى" وهي سيدة بسيطة من طبقة متوسطة، وتتعرض وأسرتها لعقبة ما تكشفها الأحداث وتحاول حلها.

وعن رأيها بمسلسلات الأوف سيزون، قالت حنان مطاوع أن المسلسل الجيد يفرض نفسه في كل وقت، مؤكدة أن أصبحت الدراما التلفزيونية طوال العام ولم تقتصر على موسم بعينه، وهو ما اثبتته الصناعة خلال الاعوام الماضية بنجاح أعمال خارج الموسم الرمضاني بشكل كبير، مما ساعد على تنوع الأعمال الدرامية على مدار العام سواء بالتلفزيون أن على المنصات الإلكترونية، موجهة الشكر لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على دورها الكبير في تطور وازدهار الصناعة الفنية.

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