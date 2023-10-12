الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مدير الأكاديمية العسكرية: الخريجون سيكونون سدًا منيعًا وحصنًا واقيًا يحمى ويصون مقدسات الوطن

اللواء أشرف سالم
اللواء أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية

قال اللواء أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية، إن اليوم يتزين احتفالًا وابتهاجًا بميلاد دفعات جديدة من الكليات العسكرية، من ساحة العزة ومن الأكاديمية العسكرية المصرية، الكيان العلمي العملاق الذي يفيض بالوطنية ويجود بالعطاء.

وأضاف مدير الأكاديمية العسكرية، اليوم الخميس، خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن هؤلاء الأبطال الواقفين أمامكم ليكونوا سدًا منيعًا وحصنًا واقيًا يحمي ويصون مقدسات الوطن، الذي آل على نفسه إلا أن يبنى بسواعد أبنائه المخلصين، مؤكدًا أنه تخطى كل التحديات فاتخذ منها سلمًا لتحقيق الإنجازات.

وتابع: “ويأتي احتفالنا اليوم مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالعيد الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة يوم العزة، الذي سيظل خالدًا في أذهاننا وعقولنا، نقطة التحول التي تعكس صلابة الشعب المصري.. فتحية واجبة من جيل نشأ في وطن عالي الهامة لكل أبطال وقادة العسكرية المصرية وتحية لشهدائنا الذين قدموا حياتهم فداءً للوطن وجادوا بأنفسهم تحت لوائه”.

الرئيس عبدالفتاح السيسي الأكاديمية والكليات العسكرية دفعات جديدة

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