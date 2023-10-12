الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عروض مذهلة.. "المهارات الفنية" تستعرض احترافيتها باستخدام السلاح

فريق المهارات الفنية
فريق المهارات الفنية

 

استعرض منذ قليل، فريق المهارات الفنية، عروضًا احترافية باستخدام السلاح خلال حفل تخريج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

وشكل فريق المهارات الفني، عددًا من التشكيلات العسكرية، حيث قاموا بتشكيل شكل هرمي داخل دائرة، بجانب تشكيل رقم 50 بمناسبة مرور خمسين عامًا على نصر أكتوبر المجيد ـ اصطحبه تصفيق الحاضرين وزغاريد الأهالي المشاركين في الحفل.

واصطحب نهاية العرض نشيد "اسلمي يا مصر إنني الفدا".

وحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، بالتزامن مع ذكرى مرور 50 عامًا على حرب أكتوبر المجيد.

فريق المهارات الفنية الرئيس عبدالفتاح السيسي التشكيلات العسكرية نصر أكتوبر

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