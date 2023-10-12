الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"بلينكن" لعائلات الرهائن الأمريكيين: "نبذل كل الجهود لإطلاق سراحهم"

بلينكن
بلينكن

التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع عائلات الأمريكيين الذين قُتلوا أو احتجزوا كرهائن لدي حماس.

وأكد “بلينكن”، خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تفعل كل ما في وسعها لتأمين إطلاق سراح الرهائن.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، إن نائب المبعوث الخاص لشؤون الرهائن ستيف جيلين، انضم إلى الاجتماعات مع العائلات، وإنه "سيبقى على الأرض هنا لدعم الجهود المبذولة لتحرير أحبائهم".

وأضاف: "فداحة معاناتهم وخسارتهم لا تقدر بثمن بالنسبة لعائلات المفقودين، هناك عذاب لا هوادة فيه لعدم معرفة مصير أحبائهم، كما أنه شىء لا أعتقد أن معظمنا يمكنه فهمه حقًا، أو التفكير فيه حقًا، إذا لم تكن في مكانهم. 

وقُتل ما لا يقل عن 25 أمريكيًا في أعقاب هجوم "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة حماس على المستوطنات الإسرائيلية بغلاف قطاع غزة.

وأعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن 17 أمريكياً ما زالوا في عداد المفقودين.

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في سياق متصل، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس، إنه سيسافر إلى السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى الأردن وقطر، بعد مغادرته إسرائيل.

وقال “بلينكن”: “في كل من هذه الارتباطات، سنواصل الضغط على الدول للمساعدة في منع انتشار الصراع، واستخدام نفوذها لدى حماس للإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن”.

الخارجية الامريكية رهائن حماس بلينكن إسرائيل

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