رشقات صواريخ المقاومة الفلسطينية تستهدف مطار بن جوريون وصافرات الإنذار تدوى فى تل أبيب

أطلقت كتائب القسام رشقات صاروخية مكثفة باتجاه مطار بن جوريون وتل أبيب، ردًا على استهداف المدنيين في قطاع غزة، ما دفع إلى إطلاق صافرات الإنذار في تل أبيب وضواحيها.

طوفان الأقصى

ويأتي هذا في اليوم الخامس من بدء عملية طوفان الأقصى، التي أطلقتها كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، السبت، ردًا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبعد أن ردت كتائب القسام على استمرار الاحتلال الإسرائيلي لتهجير المدنيين في قطاع غزة، بضربة صاروخية كبيرة إلى عسقلان المحتلة، وفق ما أعلنت عنه.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزعيم المعارضة بيني جانتس، اتفقا على تشكيل حكومة طوارئ، عقب انطلاق عملية طوفان الأقصى.

وأطلق الاحتلال الإسرائيلي، من جهته، عملية عسكرية ضد قطاع غزة، وشن سلسلة من الغارات العنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن سقوط مئات الشهداء ومئات الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.