حملة مكبرة لرفع المخلفات من شوارع مدينة طنطا

كثفت رئاسة مركز ومدينة طنطا بـمحافظة الغربية، من جهودها لرفع القمامة والمخلفات والتراكمات من الشوارع والطرق الفرعية المؤدية إلى القرى، إضافةً إلى تسوية وتمهيد الطرق لتسهيل حركة المواطنين والمركبات.

وقاد حسام عبد اللطيف، رئيس مركز ومدينة طنطا ومساعدوه، حملة نظافة موسعة في شتي الأماكن للحفاظ علي بيئة نظيفة.

تأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بأهمية استمرار حملات النظافة ورفع التراكمات في المراكز والمدن لتوفير بيئة صحية للمواطنين وتحسين جودة الحياة.

وأكد حسام عد اللطيف، رئيس المركز والمدينة أن غرفة الطوارئ مستمرة وفي حالة انعقاد دائم حتى نهاية مولد السيد البدوي، مما يعكس التزامهم بتقديم الدعم والخدمات للمجتمع في هذه الفترة الهامة.

وطالب رئيس مدينة طنطا، الجميع بدعم هذه الجهود والمشاركة الفعّالة في المبادرات المحلية للحفاظ على النظافة وتحسين البيئة.