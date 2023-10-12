الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملة مكبرة لرفع المخلفات من شوارع مدينة طنطا

نظافة
نظافة

كثفت رئاسة مركز ومدينة طنطا بـمحافظة الغربية، من جهودها لرفع القمامة والمخلفات والتراكمات من الشوارع والطرق الفرعية المؤدية إلى القرى، إضافةً إلى تسوية وتمهيد الطرق لتسهيل حركة المواطنين والمركبات.

وقاد حسام عبد اللطيف، رئيس مركز ومدينة طنطا ومساعدوه، حملة نظافة موسعة في شتي الأماكن للحفاظ علي بيئة نظيفة.

تأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بأهمية استمرار حملات النظافة ورفع التراكمات في المراكز والمدن لتوفير بيئة صحية للمواطنين وتحسين جودة الحياة.

وأكد حسام عد اللطيف، رئيس المركز والمدينة أن غرفة الطوارئ مستمرة وفي حالة انعقاد دائم حتى نهاية مولد السيد البدوي، مما يعكس التزامهم بتقديم الدعم والخدمات للمجتمع في هذه الفترة الهامة.

وطالب رئيس مدينة طنطا، الجميع بدعم هذه الجهود والمشاركة الفعّالة في المبادرات المحلية للحفاظ على النظافة وتحسين البيئة.

رئيس مركز ومدينة طنطا تسعى لتحسين مستوى النظافة والبيئة المحلية تزامن ا المواد الأحمدي رئاسة مركز ومدينة طنطا مركز ومدينة طنطا محافظ الغربية مولد السيد البدوي والليلة الختامية مولد السيد البدوى

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