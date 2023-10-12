بدء فعاليات ندوة وحيد الطويلة بمركز اللغة والثقافة العربية بكلية الآداب

بدأت منذ قليل فعاليات ندوة الكاتب وحيد الطويلة بمركز اللغة والثقافة العربية بكلية الآداب، بجامعة القاهرة، وذلك بمقر المركز في شارع الشهيد عبدالهادي صلاح بالجيزة.

ويتحدث وحيد الطويلة عن تجربته الإبداعية التي أثمرت عددًا من الروايات والمجموعات القصصية، وذلك في اللقاء الأسبوعي الذي تنظمه الكلية بعنوان "لقاء الخميس".

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وتحت إشراف الدكتور محمد سامي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الآداب، ويدير الحوار الدكتور خيري دومة، أستاذ الأدب العربي الحديث.

ووحيد الطويلة كاتب وروائي مصري، عمل كخبير العلاقات الثقافية بالمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، كما يشغل منصب رئيس المنظمة العربية للمقاهي، وعضو اتحاد المقاهي العالمي.

وصدر له العديد من الأعمال الأدبية، منها: كاتيوشا، ألعاب الهوى، وأحمر خفي، باب الليل، حذاء فيلليني، وله عدد من االمجموعات القصصية، منها: خلف النهاية بقليل، مائة غمزة بالعين اليسرى.