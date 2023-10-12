الخميس 12 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بدء فعاليات ندوة وحيد الطويلة بمركز اللغة والثقافة العربية بكلية الآداب

وحيد الطويلة
وحيد الطويلة

بدأت منذ قليل فعاليات ندوة الكاتب وحيد الطويلة  بمركز اللغة والثقافة العربية بكلية الآداب، بجامعة القاهرة، وذلك بمقر المركز في شارع الشهيد عبدالهادي صلاح بالجيزة.

ويتحدث وحيد الطويلة عن تجربته الإبداعية التي أثمرت عددًا من الروايات والمجموعات القصصية، وذلك في اللقاء الأسبوعي الذي تنظمه الكلية بعنوان "لقاء الخميس".

مفيد شهاب يروى تفاصيل المعركة القانونية لاستعادة طابا فى ندوة بمكتبة الإسكندرية

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وتحت إشراف الدكتور محمد سامي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الآداب، ويدير الحوار الدكتور خيري دومة، أستاذ الأدب العربي الحديث.

ووحيد الطويلة كاتب وروائي مصري، عمل كخبير العلاقات الثقافية بالمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، كما يشغل منصب رئيس المنظمة العربية للمقاهي، وعضو اتحاد المقاهي العالمي.

txt

غدا.. مركز اللغة والثقافة العربية يستضيف وحيد الطويلة للحديث عن تجربته الإبداعية

وصدر له العديد من الأعمال الأدبية، منها: كاتيوشا، ألعاب الهوى، وأحمر خفي،  باب الليل، حذاء فيلليني، وله عدد من االمجموعات القصصية، منها: خلف النهاية بقليل، مائة غمزة بالعين اليسرى.

وحيد الطويلة الكاتب وحيد الطويلة مركز اللغة والثقافة العربية كلية الأداب الطويلة لقاء الخميس

الأكثر قراءة

أبرزها مشاركة الننى.. 3 مفاجآت فى تشكيل منتخب مصر أمام زامبيا

الحركة المدنية الديمقراطية تشيد بقرارات الدولة فى تقديم الدعم للشعب الفلسطينى

خطة مصر لزيادة إنتاج وتصدير الفوسفات.. هل تصبح مركزًا عالميًا؟

السكر بـ20 جنيهًا.. "التموين" تنهى استعداداتها لمبادرة "خفض أسعار السلع"

إجراء فرنسى غير مسبوق تجاه المتعاطفين مع القضية الفلسطينية

وزير خارجية تركيا يزور مصر.. ومؤتمر صحفى مشترك مع سامح شكرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

دروس وخبرات معركة "طوفان الأقصى" (1)

محمد عبدالعزيز

الانتخاب.. الانتخاب

خالد عكاشة

إسرائيل.. هل حان وقت المراجعات الجوهرية؟

وائل لطفي

فلسطين.. الأصل والصورة

محمد العسيري

إنها الحياة يا سادة

ماجد حبته

المكالمة الإيرانية

لواء.حمدى البطران

مقدمات نكسة 1967

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى أمام مجلس الأمة الأردنى: بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

عبر مطار العريش.. مصر تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة

عاجل.. بايدن يصف هجوم حماس بـ"الشر المطلق" ويحذر طهران من التدخل

تنسيق الجهود حول غزة.. وزير الخارجية يتلقى اتصالين من مسئول أوروبى ونظيره البرازيلى