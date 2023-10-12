الخميس 12 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عمال مصر: الرئيس عبدالفتاح السيسى عمل على تأهيل المصانع المصرية (فيديو)

عامل يدعم الرئيس
عامل يدعم الرئيس السيسي

قال أحد العمال المشاركين في المؤتمر العمالي الموسع لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إنه يدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، من أجل استكمال مسيرته الناجحة من انجازات ونجاحات في كافة القطاعات والمجالات.

وأضاف أن الدولة المصرية لا يصلح لها رئيس سوف المرشح عبدالفتاح السيسي لاستكمال المشروعات والتي ساعدت في تقدم مصر من أفضل لأفضل، مؤكدا أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح ومع الرئيس السيسي ستحقق رؤية 2030.

txt

عامل: فخورون بإنجازات الرئيس السيسى وجاهزون لدعمه فى الانتخابات (فيديو)

txt

عمال مصر للرئيس السيسى: سر على بركة الله ونحن خلفك داعمين

"بكري" يشارك في دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي 

شارك النائب والإعلامي مصطفى بكري، في المؤتمر العمالى الموسع لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بالصالة المغطاة بنادي مدينة نصر بالقاهرة. 

كما شارك في المؤتمر عدد من العمال، أبرزهم عمال وزارة الأوقاف، الذين جاءوا لإعلان دعمهم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشارك في المؤتمر العديد من عمال الشركات، سواءً القطاع العام أو الخاص، وكان أبرز المشاركين النقابة العامة للاتصالات، والتي حضر منها عدد كبير جدًا من العمال، رافعين أعلام مصر لإعلان تأييدهم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة  2023/ 2024.

كما شاركت النقابة العامة لعمال المرافق في المؤتمر، والذين أكدوا أنهم جاءوا لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، موجهين الشكر للرئيس على جهوده العظيمة في إصلاح مصر.

اتحاد نقابات عمال مصر: العمال جميعًا داعمون للرئيس السيسى 

قال محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن تأييد الرئيس السيسى لم يأتِ من فراغ، فهدفنا الأساسى من التأييد استكمال مسيرة الإنجازات والبناء والتطوير التى بدأها الرئيس فى كافة المجالات، والتى حققها خلال العشر سنوات الماضية، وأهم تلك الإنجازات الأمن والأمان الذي تعيشه البلاد الآن، بالإضافة إلى المشروعات الجديدة وشبكة الطرق والمرافق، وتنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بمحافظات الجمهورية، وإعلان منظمة الصحة العالمية عن أن مصر أول دولة فى العالم تقضي على فيروس "سي" في عهد الرئيس السيسي. 

وطالب "جبران" عمال مصر بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لتوصيل رسالة للعالم بأن مصر بلد تُمارس فيه الديمقراطية، وبلد يسعى للاستقرار والنهوض اقتصاديًا، والكل يقف صفًا واحدًا لخدمة الوطن والمجتمع المصري.

المؤتمر العمالى دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيس المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي السيسي بكرى يشارك فى دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى

الأكثر قراءة

أبرزها مشاركة الننى.. 3 مفاجآت فى تشكيل منتخب مصر أمام زامبيا

الحركة المدنية الديمقراطية تشيد بقرارات الدولة فى تقديم الدعم للشعب الفلسطينى

خطة مصر لزيادة إنتاج وتصدير الفوسفات.. هل تصبح مركزًا عالميًا؟

السكر بـ20 جنيهًا.. "التموين" تنهى استعداداتها لمبادرة "خفض أسعار السلع"

إجراء فرنسى غير مسبوق تجاه المتعاطفين مع القضية الفلسطينية

وزير خارجية تركيا يزور مصر.. ومؤتمر صحفى مشترك مع سامح شكرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

دروس وخبرات معركة "طوفان الأقصى" (1)

محمد عبدالعزيز

الانتخاب.. الانتخاب

خالد عكاشة

إسرائيل.. هل حان وقت المراجعات الجوهرية؟

وائل لطفي

فلسطين.. الأصل والصورة

محمد العسيري

إنها الحياة يا سادة

ماجد حبته

المكالمة الإيرانية

لواء.حمدى البطران

مقدمات نكسة 1967

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى أمام مجلس الأمة الأردنى: بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

عبر مطار العريش.. مصر تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة

عاجل.. بايدن يصف هجوم حماس بـ"الشر المطلق" ويحذر طهران من التدخل

تنسيق الجهود حول غزة.. وزير الخارجية يتلقى اتصالين من مسئول أوروبى ونظيره البرازيلى