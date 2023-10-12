عمال مصر: الرئيس عبدالفتاح السيسى عمل على تأهيل المصانع المصرية (فيديو)

قال أحد العمال المشاركين في المؤتمر العمالي الموسع لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إنه يدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، من أجل استكمال مسيرته الناجحة من انجازات ونجاحات في كافة القطاعات والمجالات.

وأضاف أن الدولة المصرية لا يصلح لها رئيس سوف المرشح عبدالفتاح السيسي لاستكمال المشروعات والتي ساعدت في تقدم مصر من أفضل لأفضل، مؤكدا أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح ومع الرئيس السيسي ستحقق رؤية 2030.

"بكري" يشارك في دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي

شارك النائب والإعلامي مصطفى بكري، في المؤتمر العمالى الموسع لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بالصالة المغطاة بنادي مدينة نصر بالقاهرة.

كما شارك في المؤتمر عدد من العمال، أبرزهم عمال وزارة الأوقاف، الذين جاءوا لإعلان دعمهم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشارك في المؤتمر العديد من عمال الشركات، سواءً القطاع العام أو الخاص، وكان أبرز المشاركين النقابة العامة للاتصالات، والتي حضر منها عدد كبير جدًا من العمال، رافعين أعلام مصر لإعلان تأييدهم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2023/ 2024.

كما شاركت النقابة العامة لعمال المرافق في المؤتمر، والذين أكدوا أنهم جاءوا لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، موجهين الشكر للرئيس على جهوده العظيمة في إصلاح مصر.

اتحاد نقابات عمال مصر: العمال جميعًا داعمون للرئيس السيسى

قال محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن تأييد الرئيس السيسى لم يأتِ من فراغ، فهدفنا الأساسى من التأييد استكمال مسيرة الإنجازات والبناء والتطوير التى بدأها الرئيس فى كافة المجالات، والتى حققها خلال العشر سنوات الماضية، وأهم تلك الإنجازات الأمن والأمان الذي تعيشه البلاد الآن، بالإضافة إلى المشروعات الجديدة وشبكة الطرق والمرافق، وتنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بمحافظات الجمهورية، وإعلان منظمة الصحة العالمية عن أن مصر أول دولة فى العالم تقضي على فيروس "سي" في عهد الرئيس السيسي.

وطالب "جبران" عمال مصر بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لتوصيل رسالة للعالم بأن مصر بلد تُمارس فيه الديمقراطية، وبلد يسعى للاستقرار والنهوض اقتصاديًا، والكل يقف صفًا واحدًا لخدمة الوطن والمجتمع المصري.