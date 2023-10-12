الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

عن تجربته الإبداعية.. وحيد الطويلة: "وجدت الونس في المقاهي"

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

تحدث الكاتب وحيد الطويلة، عن كواليس كتابته لرواية “حذاء فلليني”، إن هذه الرواية توالت فيها المونولوجات الداخلية، وضمير المخاطب.

وأضاف “الطويلة”، خلال كلمته بندوة مركز اللغة والثقافة العربية بكلية الآداب بجامعة القاهرة، أنه بالفعل كان هناك حديث داخلي بينه وبين نفسه في الكثير من الأوقات أثناء كتابة هذه الرواية، مشيرا إلى أنه: "لدرجة إنه قابلني أحدهم في الطريق، وقال لي إنني كنت أبدو وكأنني اتحدث إلى نفسي في الشارع".

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وحيد الطويلة.. وجدت الونس في المقاهي

وتحدث وحيد الطويلة، عن عشقه للكتابة في المقاهي، قائلا: “حينما عرفت طريق القهوة، منذ أن جئت من بلدتي، وجدت فيها الونس، أكل  وأشرب فيها، وفيها أستطيع الكتابة، وأصبحت هي العالم لدي،  كما أقرأ في القهوة وأقابل الأصدقاء فيها”.

وأشار إلى إنه: حينما تزدحم القهوة بأشخاص كثيرة أعرفها، اتجه لمقهى آخر حتى أستطيع الكتابة بحرية.

كما تحدث الكاتب عن حبه لدولة التلاوة، ودورها في تجربته الإبداعية: أدعى إنني أكثر من يعرف دولة التلاوة، مثل صوت مصطفى اسماعيل الذي أحب الكتابة على صوته.

غدا.. مركز اللغة والثقافة العربية يستضيف وحيد الطويلة للحديث عن تجربته الإبداعية

مركز اللغة العربية

واستضاف مركز اللغة والثقافة العربية بكلية الآداب، بجامعة القاهرة، الكاتب وحيد الطويلة، وذلك بمقر المركز في شارع الشهيد عبدالهادي صلاح بالجيزة، للحديث عن تجربته الإبداعية المتميزة في اللقاء الأسبوعي الذي تنظمه الكلية بعنوان " لقاء الخميس".

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وتحت إشراف الدكتور محمد سامي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الآداب، ويدير الحوار الدكتور خيري دومة، أستاذ الأدب العربي الحديث.

وحيد الطويلة كاتب وروائي مصري، عمل كخبير العلاقات الثقافية بالمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، كما يشغل منصب رئيس المنظمة العربية للمقاهي، وعضو اتحاد المقاهي العالمي.

وصدر له العديد من الأعمال الأدبية منها: كاتيوشا، ألعاب الهوى، وأحمر خفي،  باب الليل، حذاء فيلليني، وله عدد من االمجموعات القصصية، منها: خلف النهاية بقليل، مائة غمزة بالعين اليسرى.

وحيد الطويلة أحب الكتابة في المقاهي التي تمثل لي الونس رواية حذاء فلليني مركز اللغة والثقافة العربية بكلية الآداب

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