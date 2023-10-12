حماس: هاجمنا 15 موقعًا لفرقة غزة الإسرائيلية.. وجاهزون للاجتياح البرى

أعلنت حركة حماس، اليوم الخميس، عن اتخاذ خيارات جديدة لتكبيد إسرائيل خسائر فادحة حال توغلها في غزة برا.

وأضافت الحركة في بيان لها: "مستعدون تماما إذا قررت إسرائيل دخول غزة برا، متابعة أن قواتها أدت وما زالت تؤدي مهامها بكفاءة عالية في إطار العملية ضد إسرائيل.

وتابعت: هاجمنا 15 موقعًا لفرقة غزة الإسرائيلية، خلال عملية “طوفان الأقصى” ضد الاحتلال.

قطع الإمدادات الكهربائية والغذاء والمياه

في سياق متصل، قطعت إسرائيل إمدادات الكهرباء والغذاء والمياه والوقود عن غزة.

وقالت الأمم المتحدة، في بيان صدر يوم الخميس، إن سكان غزة "يعيشون تحت حصار غير قانوني منذ 16 عاما"، وأدانت هذا "التشديد الإضافي" للحصار.

وحذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الخميس، من أن غزة من المحتمل أن يكون لديها ما يكفي من الوقود لبضع ساعات إضافية فقط، وأن هناك حاجة إليه لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات.