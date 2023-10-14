تعرف على تقسيم إبراشيات بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم أرثوذكس

طرح الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة في مصر، ووكيلها للشؤون العربية، نشرة تعريفية حول إبراشيات بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم أرثوذكس في مصر.

تقسيم الايبارشيات

وأشار الي ان إبراشيَّتَيّ الإسكندرية والقاهرة يرأسهما البابا ثيودوروس الثاني منذ (9 أكتوبر 2004).

وعن ترتيب الإبراشيات الأخرى تبعًا لتاريخ رسامة رؤساء الأساقفة (المتروبوليتية) فالقائمون عليها هم:

1- إبراشية إرموبوليوس (طنطا) وتوابعها، المتروبوليت نيقولاوس والوكيل البطريركي للشؤون العربية في مصر (18 مارس 2001).

2- مطرانية ليوندوبوليوس (الإسماعيلية) وتوابعها، المتروبوليت غفرائيل (21 نوفمبر 2012).

3- مطرانية ممفيس (مصر الجديدة) وتوابعها، المتروبوليت نيقوديموس والوكيل البطريركي في القاهرة (23 نوفمبر 2013).

4- مطرانية بيلوسِيُو (بورسعيد) وتوابعها، المتروبوليت ناركيسوس والوكيل البطريركي في الإسكندرية (14 سبتمبر 2016).