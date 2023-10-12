الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بدعوة من البرلمان الهندي..

مصر تشارك في أعمال القمة البرلمانية الـ9 لرؤساء برلمانات مجموعة العشرين بالهند

وفد البرلمان المصري
وفد البرلمان المصري

يُشارك وفد برلماني مصري في أعمال القمة الـ9 لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشري، والتي تُعقد في العاصمة الهندية نيودلهي، وذلك خلال الفترة من 12 – 14. أكتوبرالجاري، تلبيةً لدعوة البرلمان الهندي، في ظل الرئاسة الهندية الحالية لمجموعة العشرين.

وتُعقد القمة البرلمانية لمجموعة العشرين بتنظيم مُشترك بين البرلمان الهندي والاتحاد البرلماني الدولي، ووجّه البرلمان الهندي الدعوة للبرلمان المصري للمشاركة فيها، في إطار الدعوة الهندية لمصر للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين.

وتُعد القمة البرلمانية لمجموعة العشرين منصة برلمانية عالمية رفيعة المستوى، حيث تهدف إلى إضفاء البُعد البرلماني على الحوكمة العالمية، وتشهد هذه القمة حضورًا برلمانيًا عالميًا بارزًا، حيث يشارك 25 رئيس برلمان من دول أعضاء مجموعة العشرين والدول المدعوة للمشاركة.

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القمة البرلمانية لمجموعة العشرين بالهند

ومن المُقرر أن تناقش القمة خلال جلساتها عدة مواضيع ذات الصلة بالقضايا العالمية المُلحة مثل خطة عام 2030 لأهداف التنمية المُستدامة: عرض المُنجزات وتسريع التقدم، والتحول إلى الطاقة المُستدامة: البوابة نحو مستقبل أخضر، وتعميم المساواة بين الجنسين: من تنمية المرأة إلى التنمية التي تقودها المرأة، والتحول في حياة الناس من خلال المنصات الرقمية العامة.

ويضم الوفد البرلماني المصري المشارك في القمة البرلمانية التاسعة لمجموعة العشرين بالهند كلا من: 

- النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب.
- النائب الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب.
-  النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب.
-  النائب عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ.

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