هيئة مكتب البرلمان العربي تعقد اجتماعها الأول تمهيدا لأعمال الجلسة الأولى السبت

عقدت هيئة مكتب البرلمان العربي اجتماعها الأول اليوم الأربعاء، برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، بمقر الأمانة العامة للبرلمان في القاهرة.

مناقشة تطورات الأحداث الجارية في فلسطين

يأتي هذا الاجتماع للتحضير لأعمال الجلسة الأولى من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث، والتي ستعقد السبت المقبل بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، ومناقشة تطورات الأحداث الجارية في فلسطين.

تعزيز الحضور البرلماني العربي والدفاع عن القضايا العربية

حيث ناقش البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة واستعدادات البرلمان العربي لدور الانعقاد الجديد، إضافة إلى جهود البرلمان العربي خلال الفترة الماضية ونشاطه المكثف على المستويات العربية والإقليمية والدولية، وذلك في إطار حرصه على تعزيز الحضور البرلماني العربي والدفاع عن القضايا العربية أمام كل المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، كما تطرق الاجتماع لعدد من القضايا المهمة المرتبطة بخطة عمل البرلمان العربي خلال الفترة القادمة.

العسومي يهنئ رئيس مجلس النواب الأردني

وفي سياق آخر هنأ عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، أحمد الصفدي، بمناسبة انتخابه للمرة الثانية رئيسًا لمجلس النواب بالمملكة الأردنية الهاشمية في الانتخابات التي أجريت اليوم الأربعاء، معربًا عن خالص تمنياته له بدوام التوفيق والنجاح في مهام عمله.

وأعرب رئيس البرلمان العربي، عن تمنياته لرئيس مجلس النواب الأردني وجميع أعضائه بالتوفيق والسداد في مهامهم للنهوض بمسئولياتهم الوطنية والدستورية، بما يلبي طموحات الشعب الأردني في التقدم والازدهار، مؤكدًا مواصلة العمل على تعزيز علاقات التنسيق ‏والتعاون بين البرلمان العربي ومجلس النواب الأردني كون الأردن عضوا فاعلا في منظومة العمل العربي المشترك.

انتخاب الكويت عضوا في مجلس حقوق الإنسان الأممي

كما هنأ الكويت بمناسبة انتخابها عضوا جديدا ضمن الأعضاء الجدد لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لفترة 3 سنوات بدءا من الأول من يناير 2024م، مؤكدا أنه إنجازا عربيا مستحقا يضاف إلى سجل الإنجازات التي حققتها دولة الكويت تحت قيادة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

العسومي يشيد بالجهود الكويتية في المنطقة

وقال العسومي إن الإنجازات التي حققتها دولة الكويت على كافة المستويات عززت من مكانتها المحلية والإقليمية والعالمية وأكسبتها احترام المنظمات الدولية، منوها بإنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية تعنى بحقوق الإنسان ولديه الكثير من الصلاحيات التي يكفلها الدستور والقانون مما ساهم في الدفع قدما بمنظومة حقوق الإنسان بالدولة.

وأكد العسومي أن انتخاب دولة عربية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سيساهم في خدمة القضايا العربية ووضعها على الخريطة الدولية، معربا عن ثقته في أن دولة الكويت ستقوم بما يخدم مصالح الأمة العربية والإسلامية خلال فترة تواجدها في مجلس حقوق الإنسان الدولي.