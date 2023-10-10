الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البرلمان العربي يدعو لاجتماعًا مهمًا بشأن فلسطين.. الخميس

البرلمان العربي
البرلمان العربي

دعا البرلمان العربي، اليوم الثلاثاء، لعقد اجتماعا مهمًا للجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي بمقره في القاهرة، الخميس المقبل، لبحث تطورات الأحداث والتصعيد الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة والمواجهات المشتعلة والتي أسفرت عن سقوط مئات الضحايا والمصابين.

وسبق أن حذر البرلمان العربي مرارا وتكرارا من خطورة التصعيد الإسرائيلي وانتهاكاته المستمرة بحق الشعب الفلسطيني والتي أسفرت عن انفجار الأوضاع بالشكل الحالي في ظل التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

txt

رئيس هيئة شؤون الأسرى: المقاومة الفلسطينية أهانت جيش الاحتلال

الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئ غدا الأربعاء لبحث التصعيد

وغدا الأربعاء، تعقد الجامعة العربية اجتماعا طارئا لبحث العدوان الإسرائيلي المستمر علي قطاع غزة والذى راح ضحيته أكثر من 700 شهيد بينهم أطفال ونساء وشيوخ، بجانب الآلاف الإصابات.

وصرح السفير مهند العكلوك مندوب فلسطين بالجامعة العربية، بأن هناك اجتماعًا طارئًا لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة غدا الأربعاء.

وسبق وقال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تعليقا على العمليات العسكرية والغارات الجوية المتواصلة على القطاع؛ إن كل الشعب الفلسطيني يقع تحت دائرة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي.

txt

"غضب" أمريكى بسبب إقامة بايدن حفل شواء وقت الأحداث فى إسرائيل

وأضاف: “نحن نتعرض لحرب إبادة تمارسها وتنفيذها دولة الاحتلال وليس أمامنا سوى الصمود والدفاع عن أنفسنا بكل ما أوتينا من طاقة، والعمل بكل الوسائل الممكنة؛ من أجل وقف هذه المذبحة والحرب على شعبنا بكل مكان لا سيما قطاع غزة".

وأشار إلى تأكيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على ضرورة وقف العدوان والمذبحة الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في إطار الجهد الدبلوماسي والسياسي الذي تقوده القيادة الفلسطينية مع نظرائها بالغرب والأمم المتحدة.

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يقف خلف كل المآسي والتوترات بالمنطقة العربية وليس داخل الأراضي الفلسطينية وحسب، مشددا على ضرورة العودة إلى المسار السياسي انطلاقا من قاعدة رئيسية مبدئها إنهاء الاحتلال.

وأوضح أن حركات المقاومة تمثل انعكاسا طبيعيا لاستمرار غطرسة الاحتلال في التنكر من حقوق الشعب الفلسطيني، متابعا: الهدف من الحراك السياسي يجب أن يكون إنهاء الاحتلال، فلن تنعم فلسطين والمنطقة؛ بالأمن والسلام دون إنهاء الاحتلال.

البرلمان العربي فلسطين القاهرة الأراضي الفلسطينية التصعيد الإسرائيلي

مواد متعلقة

الإعلام الفلسطينى: الاحتلال يتعمد قتل الصحفيين لحجب فظائعه فى غزة

قادة فلسطينيون: الدور المصرى أصيل لوقف العدوان وحماية القطاع

كيف تحركت فلسطين لتوفير الدعم السياسي المطلوب لوقف العدوان الإسرائيلي؟

جنوب إفريقيا: ما يقوم به الفلسطينيون رد فعل طبيعي لشعب يعيش تحت الاحتلال

الجهاد الإسلامي تكشف عدد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها في قطاع غزة

سقوط شهداء ومصابين.. طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن قصفًا عنيفًا على قطاع غزة

مقتل ابن وزير العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلي السابق خلال اشتباكات بغلاف غزة

حماس: تمكنا من أسر جنود وقادة إسرائيلين اليوم

الأكثر قراءة

ارتفاع التضخم السنوى لـ40.3%.. "الإحصاء" يرصد تغير الأسعار خلال عام

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن

متحدث الجيش الإسرائيلى يعدل تصريحاته حول تهجير الفلسطينيين إلى مصر

مصدر بـ"التعليم": استكمال إعلان أسماء المقبولين بمسابقة 30 ألف معلم اليوم

مصدر يكشف أسباب تأخر أرباح شركات البترول والموعد النهائي للصرف

"الجارديان": نتنياهو المسئول الأول عن التصعيد فى الأراضى المحتلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

7 أكتوبر

أحمد عاطف

مش جوه شبر من أرضنا

عبدالوهاب داود

الكتاب الخارجى الغالى.. بناقص منه

ماجد حبته

أغضبهم موقف الصين!

أحمد غنام

خطيئة المرشح المحتمل

أحمد الصغير

لن تُحكمَ مصرُ مِن خارج مصر!

حسين دعسة

مؤشرات فى مستقبل حرب غزة.. نحن والمجتمع الدولى

محمود خليل

بير «صرغتمش»

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

متحدث الجيش الإسرائيلى يعدل تصريحاته حول تهجير الفلسطينيين إلى مصر

نتنياهو: لا صحة لتحذير مصرى إلى إسرائيل قبل عملية طوفان الأقصى مع غزة

نتنياهو: سنفعل كل ما بوسعنا من أجل الأسرى الإسرائيليين فى غزة