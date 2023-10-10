البرلمان العربي يدعو لاجتماعًا مهمًا بشأن فلسطين.. الخميس

دعا البرلمان العربي، اليوم الثلاثاء، لعقد اجتماعا مهمًا للجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي بمقره في القاهرة، الخميس المقبل، لبحث تطورات الأحداث والتصعيد الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة والمواجهات المشتعلة والتي أسفرت عن سقوط مئات الضحايا والمصابين.

وسبق أن حذر البرلمان العربي مرارا وتكرارا من خطورة التصعيد الإسرائيلي وانتهاكاته المستمرة بحق الشعب الفلسطيني والتي أسفرت عن انفجار الأوضاع بالشكل الحالي في ظل التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئ غدا الأربعاء لبحث التصعيد

وغدا الأربعاء، تعقد الجامعة العربية اجتماعا طارئا لبحث العدوان الإسرائيلي المستمر علي قطاع غزة والذى راح ضحيته أكثر من 700 شهيد بينهم أطفال ونساء وشيوخ، بجانب الآلاف الإصابات.

وصرح السفير مهند العكلوك مندوب فلسطين بالجامعة العربية، بأن هناك اجتماعًا طارئًا لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة غدا الأربعاء.

وسبق وقال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تعليقا على العمليات العسكرية والغارات الجوية المتواصلة على القطاع؛ إن كل الشعب الفلسطيني يقع تحت دائرة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف: “نحن نتعرض لحرب إبادة تمارسها وتنفيذها دولة الاحتلال وليس أمامنا سوى الصمود والدفاع عن أنفسنا بكل ما أوتينا من طاقة، والعمل بكل الوسائل الممكنة؛ من أجل وقف هذه المذبحة والحرب على شعبنا بكل مكان لا سيما قطاع غزة".

وأشار إلى تأكيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على ضرورة وقف العدوان والمذبحة الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في إطار الجهد الدبلوماسي والسياسي الذي تقوده القيادة الفلسطينية مع نظرائها بالغرب والأمم المتحدة.

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يقف خلف كل المآسي والتوترات بالمنطقة العربية وليس داخل الأراضي الفلسطينية وحسب، مشددا على ضرورة العودة إلى المسار السياسي انطلاقا من قاعدة رئيسية مبدئها إنهاء الاحتلال.

وأوضح أن حركات المقاومة تمثل انعكاسا طبيعيا لاستمرار غطرسة الاحتلال في التنكر من حقوق الشعب الفلسطيني، متابعا: الهدف من الحراك السياسي يجب أن يكون إنهاء الاحتلال، فلن تنعم فلسطين والمنطقة؛ بالأمن والسلام دون إنهاء الاحتلال.