الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"غضب" أمريكى بسبب إقامة بايدن حفل شواء وقت الأحداث فى إسرائيل

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

انتقدت الصحافة الأمريكية الرئيس الأمريكي جو بايدن "بشدة"، بسبب إقامته لحفل شواء في البيت الأبيض، أثناء تأزم الوضع في الشرق الأوسط.

وأقام بايدن وزوجته جيل "حفل شواء" في حديقة "روز جاردن" بالبيت الأبيض، كما تم عزف الموسيقى الحية خلال الحفل، وفقا لفوكس نيوز.

وكان ذلك بالرغم من معرفة بايدن بالوضع في غزة، خلال وقت الحفلة، وهو ما أثار "غضب" عدد من الأمريكيين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الإثنين، إن 11 مواطنا أمريكيا على الأقل من بين القتلى في إسرائيل بعد الهجمات التي نفذتها حماس في مطلع الأسبوع.

وأوضح بايدن في بيان: "بينما نواصل رؤية أهوال الهجوم الإرهابي المروع ضد إسرائيل في نهاية هذا الأسبوع ومئات المدنيين الأبرياء الذين قُتلوا، فإننا نشهد النطاق الهائل لهذه المأساة ومداها،  ومن المؤسف أننا نعلم الآن أن ما لا يقل عن 11 مواطنًا أمريكيًا كانوا من بين القتلى، والعديد منهم اتخذوا منزلًا ثانيًا لهم في إسرائيل".

وأضاف أن عددا آخر من المواطنين الأمريكيين "ما زالوا في عداد المفقودين، ونحن نعمل مع المسؤولين الإسرائيليين للحصول على مزيد من المعلومات حول مكان وجودهم".

وذكر الرئيس الأمريكي أنه يعتقد بأنه من "المحتمل أن يكون مواطنون أمريكيون من بين أولئك الذين تحتجزهم حماس، لقد وجهت فريقي للعمل مع نظرائهم الإسرائيليين في كل جانب من جوانب أزمة الرهائن، بما في ذلك تبادل المعلومات الاستخبارية ونشر خبراء من حكومة الولايات المتحدة للتشاور مع نظرائهم الإسرائيليين وتقديم المشورة لهم بشأن جهود استعادة الرهائن".

وأكد بايدن أنه في "هذه اللحظة الحزينة، يقف الشعب الأمريكي جنبًا إلى جنب مع الإسرائيليين".

الصحافة الأميريكية حفل شواء البيت الأبيض الموسيقى بايدن

الأكثر قراءة

مصدر يكشف أسباب تأخر أرباح شركات البترول والموعد النهائي للصرف

عاجل.. البيت الأبيض: الولايات المتحدة يمكنها دعم إسرائيل وأوكرانيا فى الوقت نفسه

الفصائل الفلسطينية تحذر: إعدام رهينة إسرائيلية أمام كل قصف على المدنيين

تعرف على مجموعة الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا 2024

من يضمن عدم ارتفاع الأسعار مرة أخرى بعد مبادرة الحكومة؟.. متحدث الوزراء يجيب

عاجل.. البيت الأبيض: لا نية لإرسال قوات برية أمريكية بعد هجوم حماس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف

مش جوه شبر من أرضنا

عبدالوهاب داود

الكتاب الخارجى الغالى.. بناقص منه

ماجد حبته

أغضبهم موقف الصين!

أحمد غنام

خطيئة المرشح المحتمل

أحمد الصغير

لن تُحكمَ مصرُ مِن خارج مصر!

حسين دعسة

مؤشرات فى مستقبل حرب غزة.. نحن والمجتمع الدولى

محمود خليل

بير «صرغتمش»

محمد العسيري

العودة فى الزمن الصعب

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: لا صحة لتحذير مصرى إلى إسرائيل قبل عملية طوفان الأقصى مع غزة

نتنياهو: سنفعل كل ما بوسعنا من أجل الأسرى الإسرائيليين فى غزة

شكري يتلقى اتصالات من نظرائه البرتغالي والنرويجي والسلوفيني حول جهود وقف التصعيد في غزة