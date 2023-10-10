الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الدكتور محمود الهباش: فلسطين تتعرض لحرب إبادة ومذبحة من مجرمين

الدكتور محمود الهباش
الدكتور محمود الهباش

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تعليقا على العمليات العسكرية والغارات الجوية المتواصلة على القطاع؛ إن كل الشعب الفلسطيني يقع تحت دائرة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف: “نحن نتعرض لحرب إبادة تمارسها وتنفذها دولة الاحتلال وليس أمامنا سوى الصمود والدفاع عن أنفسنا بكل ما أوتينا من طاقة، والعمل بكل الوسائل الممكنة؛ من أجل وقف هذه المذبحة والحرب على شعبنا بكل مكان ولا سيما قطاع غزة".

وأشار إلى تأكيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على ضرورة وقف العدوان والمذبحة الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في إطار الجهد الدبلوماسي والسياسي الذي تقوده القيادة الفلسطينية مع نظرائها بالغرب والأمم المتحدة.

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يقف خلف كل المآسي والتوترات بالمنطقة العربية وليس داخل الأراضي الفلسطينية وحسب، مشددا على ضرورة العودة إلى المسار السياسي انطلاقا من قاعدة رئيسية مبدئها إنهاء الاحتلال.

وأوضح أن حركات المقاومة تمثل انعكاسا طبيعيا لاستمرار غطرسة الاحتلال في التنكر من حقوق الشعب الفلسطيني، متابعا: الهدف من الحراك السياسي يجب أن يكون إنهاء الاحتلال، فلن تنعم فلسطين والمنطقة؛ بالأمن والسلام دون إنهاء الاحتلال.

وتابع: “نحن لن نلقي الراية ولن نرفع الراية البيضاء ولن نستسلم للأمر الواقع، وسنظل ندافع عن أنفسنا وحقوقنا ونناضل في كل الميادين؛ من أجل استعادة حقوقنا”، مشددا على أهمية إدراك المجتمع الدولي تداعيات عدم الاستقرار جراء استمرار الاحتلال المجرم على الأراضي الفلسطينية.

الدكتور محمود الهباش الرئيس الفلسطيني محمود عباس العمليات العسكرية الشعب الفلسطيني

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