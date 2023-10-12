الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال المرحلة الثانية من قافلة "عنيك في عنينا" بزفتى

الخدمات الطبية بمحافظة
الخدمات الطبية بمحافظة الغربية

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جهود المرحلة الثانية لقافلة مبادرة "عنيك في عنينا" للحد من مسببات العمى والتي أقامتها مؤسسة "صناع الخير للتنمية" تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وإشراف الوزيرة نيفين قباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ضمن جهود التحالف الوطني لدعم العمل الأهلي التنموي لخدمة أهالي قرية شبراملس بمركز زفتي والقرى المجاورة.

وأجرت القافلة 30 عملية جراحة عيون مختلفة، وتسليم 267 نظارة طبية بالمجان للمستفيدين من أهالي قرية شبراملس والقرى المجاورة.

واطلع محافظ الغربية، على تقرير مفصل عن طبيعة العمليات الجراحية التي تم إجراؤها والتي شملت عمليات إزالة مياه بيضاء وظفرة وتركيب عدسة وجسم زجاجي وإزالة مياه زرقاء وتضمن التقرير تقديم "صناع الخير" جميع خدمات القافلة بالمجان تمامًا.

تقديم خدمات طبية وعلاجية

وأشاد رحمي، بجهود مؤسسة "صنّاع الخير" في تنظيم سلاسل القوافل لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية في مجال مكافحة العمى في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمراكز المحافظة.

وأوضح محافظ الغربية، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، تهتم إلى جانب إقامة المشروعات وتطوير البنية التحتية، بالتدخلات الاجتماعية وتنمية الإنسان وتمكينه اقتصاديا، مؤكدًا تضافر جهود المؤسسات الحكومية والمجتمعية والخاصة من أجل توفير حياة كريمة لأهالينا بالقرى.

من جهته، أكد هاني عبدالفتاح، المدير التنفيذي لـ"صناع الخير"، أن المؤسسة تواصل تقديم الخدمات الطبية ذات الجودة لأهالي قرى حياة كريمة بالغربية، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تنظيم عدد من القوافل للكشف على أمراض العيون بقرى حياة كريمة بمحافظة الغربية لخدمة أهالي المحافظة بالكامل.

وأضاف عبدالفتاح، أن مراحل عمل قوافل "صناع الخير" الطبية لمحاربة العمى تشمل المرحلة الأولى منها توقيع الكشف وصرف العلاج وتشخيص الاحتياج للنظارات الطبية وتشخيص الاحتياج لإجراء العلميات الطبية، وأن المرحلة الثانية تشمل نشر الوعي بأهمية النظارات الطبية وتوزيع النظارات على مستحقيها وإجراء العمليات الجراحية لغير القادرين.

محافظ الغربية يتابع المرحلة الثانية من قافلة صناع الخير للعيون ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة بشبراملس في اليوم العالمي للأبصار إجراء 30 عملية جراحة عيون وتسليم 267 نظارة طبية أهالي قرية شبراملس بمركز زفتي محافظ الغربية المبادرة الرئاسية حياة كريمة

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