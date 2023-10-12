"المصري": اتحاد الكرة أخطرنا بموعد التحقيق مع ثنائي الفريق

قال رجب عبد القادر نائب، رئيس النادي المصري، إن إدارة النادي تلقت إخطارا رسميا بتحديد يوم الأربعاء القادم لخضوع الثنائى "أحمد أيمن منصور و أحمد عيد"، للتحقيق معهم بمقر اتحاد الكرة المصري.

وأوضح نائب رئيس المصري المشكلة ليست عندنا، لأن النادى سلك جميع الطرق التنظيمية للتعاقد مع اللاعبين وموقفنا قانوني.

وضع اللاعبين على سيستم القيد الخاص بالنادي المصري

وتابع أنه تم وضع اللاعبين على سيستم القيد الخاص بنا لهذا الموسم، ومسؤولي اتحاد الكرة لم يصدر لهم أى تحفظ على هذا الإجراء، خاصة وأن اللاعبين غير مقيدين بقائمة الزمالك، وتم التعاقد معهم من جانب النادى المصري ونحن متمسكين باللوائح.

وكان مجلس إدارة النادي المصري قد أرسل خطابا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، يطالبه برفع أمر الثنائي أحمد أيمن منصور وأحمد عيد لاعبي الفريق لـ"الفيفا " للفصل في الأمر، والذي لم يستطع مسؤولي الجبلاية في اتخاذ القرار المناسب لصالح لاعبي الفريق حتى الآن.

يذكر أن اتحاد الكرة المصري قد رفض إرسال الكارنيهات الخاصة بلاعبي الفريق أحمد أيمن منصور وأحمد عيد، والمقيدين بقائمة الفريق قبل بداية الموسم، خاصة وأن مسؤولي اتحاد الكرة أكدوا قبل التوقيع مع لاعبي الزمالك السابقين، أن موقف النادي المصري قانوني، نظرا لعدم قيد اللاعبان بقائمة أي نادي اخر ويحق للمصري التعاقد معهم.