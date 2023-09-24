اتحاد الكرة يمهل المصرى 5 أيام لإنهاء أزمة أحمد عيد وأحمد أيمن منصور

أمهل اتحاد الكرة النادي المصري حتى نهاية الأسبوع الجاري للتوصل إلى حل ودي مع نادي الزمالك لسحب الشكوى التي قدمها للجبلاية ضد أحمد عيد وأحمد أيمن منصور بسبب توقيعهما للمصري رغم ارتباطهما بعقد مع الزمالك.

وكان المصري قد رفض خضوع اللاعبين للتحقيق أمام اللجنة القانونية باتحاد الكرة، وطلب تأجيل التحقيق معهما على أن يتم حل الأزمة مع الزمالك لسحب الشكوى، إلا أن الزمالك طلب من المصري 20 مليون جنيه لسحب الشكوى، وهو المبلغ الذي تحفظ عليه المصري.

وأكد المصري أنه سيسدد 4 ملايين جنيه فقط، ولا يزال هناك مفاوضات جارية بينهما لحل الأزمة. وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة عن أن الاتحاد وافق في بداية الأمر على قيد أحمد عيد وأحمد أيمن منصور في المصري، ولكن بعد ذلك تقدم الزمالك بمستندات تؤكد حصول اللاعبين على مقدم تعاقد، فرفض اتحاد الكرة استخراج كارنيهات اللاعبين لأنهما معرضان للإيقاف.

وأضاف المصدر أن اللاعبين مهددين بالإيقاف لمدة 6 أشهر على الأقل، وفقًا للائحة لجنة شؤون اللاعبين، إذا لم يتوصل المصري ومسئولو الزمالك لحل ودي قبل نهاية الأسبوع الجاري.

يأتي هذا في الوقت الذي يدرس نادي المصري تقديم شكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" ضد اتحاد الكرة لعدم استخراج كارنيهات اللاعبين رغم الموافقة على قيدهما ووضعهما على النظام الخاص بقيد اللاعبين.

وكشف مصدر بالزمالك أن الزمالك لن يتنازل عن حقه في اللاعبين، ولا بد أن يحصل النادي على مبلغ كبير إذا تم التنازل عن الشكوى التي قدمها ضد اللاعبين. أما في حال عدم حصوله على مبلغ مالي، فيجب أن يتم التنازل عن الشكوى حتى لو وصلت الأمور لإيقاف اللاعبين من اتحاد الكرة.