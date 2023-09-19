الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

المصري يهدد بالفيفا.. الجبلاية يحقق غدًا مع أحمد أيمن منصور وأحمد عيد

أحمد عيد
أحمد عيد

كلف مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، اللجنة القانونية برئاسة المستشار محمد الماشطة للتحقيق غدًا مع أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، لاعبى المصري بحضور مندوب من لجنة شئون اللاعبين في الشكوي التى قدمها الزمالك ضد اللاعبين يؤكد خلالها عدم قانونية توقيعهما للمصري وأنهما من حق الزمالك.

كان المصري أصدر بيانًا أكد خلاله رفضه التام لعدم الحصول على “كارنيهات” أحمد عيد أو أحمد أيمن منصور رغم أنه تم تسجليهما في السيستم الخاص بقيد اللاعبين وموقف المصري قانونى مليون فى المائة.

المصري يهدد اتحاد الكرة باللجوء للفيفا 

وهدد المصري اتحاد الكرة باللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، للحصول على حقهم حال عدم الموافقة اتحاد الكرة على التأكيد على صحة توقيع اللاعبين للمصري.     

وأعار الزمالك الموسم الماضي أحمد أيمن منصور لطلائع الجيش وأحمد عيد لنادي إنبي وبعد انتهاء إعارتهما قرراللاعبين عدم عودتهما للزمالك والتوقيع للمصري لانتهاء تعاقدهما مع المصري. 

المصرى أحمد عيد أحمد أيمن منصور اتحاد الكرة الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا البرتغالي فيتور بيريرا

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