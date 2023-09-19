جماهير المصرى تتجه إلى برج العرب لمساندة الفريق أمام الأهلى

غادرت جماهير نادي المصري البورسعيدي، منذ قليل، من أماكن التجمع الخاصة بالجماهير وذلك للسفر إلى مدينة الإسكندرية لمؤازرة فريقها أمام فريق الأهلي في مباراة اليوم بالأسبوع الأول للدوري العام والتي ستقام في السابعة من مساء اليوم على استاد الجيش ببرج العرب.

وحرص عدد كبير من مشجعي النادي المصري على التجمع صباح اليوم في 3 نقاط رئيسية بمدينة بورفؤاد وأماكن أخرى ببورسعيد انتظارا للسيارات التى ستنقلهم إلى استاد الجيش ببرج العرب لمؤازرة فريقها في أولى مبارياته بالموسم الجديد.

وحرص مشجعو فريق المصري من مدينة بورفؤاد على استقلال إحدى المعديات للعبور بين ضفتي المجري الملاحي لقناة السويس والوصول إلى مدينة بورسعيد للتحرك مع التجمعات الأخرى.

وارتدى مشجعو النادي المصري الألوان البيضاء والخضراء لمساندة الفريق في المباراة الهامة والمرتقبة والتي ينتظرها الكثير من متابعي الدوري المصري.

ويغيب عن لقاء اليوم كل من: الياس الجلاصي وحسن علي، للإيقاف لتراكم الإنذارات من الموسم الماضي، بالإضافة إلى إسلام عطية للإصابة، وكذلك أحمد أيمن منصور، وأحمد عيد الذي لم تصل الكارينهات الخاص بهم، ويخضعوا للتحقيق غدا الأربعاء بمقر الاتحاد المصري عقب الشكوى، التي تقدم بها مسئولو نادي الزمالك بدعوى توقيع اللاعبين، على عقود انضمام للفريق الابيض، قبل انتقالهم إلى صفوف النادي المصري وتسجيلهم بقائمة الفريق الجديدة وكذلك على السيستم الخاص بالفريق البورسعيدي.

موعد مباراة المصرى والأهلى بالدورى الممتاز

ومن المقرر أن يواجه المصري نظيره الأهلي، في تمام السابعة مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولي من مسابقة الدوري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة المصرى والأهلى بالدورى الممتاز

تنقل مباراة المصري والأهلي، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة، الناقل الرسمي والحصري، لكافة منافسات الدوري الممتاز (موسم 2023/2024).

جماهير المصري

جماهير المصري

جماهير المصري