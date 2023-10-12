تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بحلول شهر بابة ثاني شهور السنة القبطية.

بهذه المناسبة، قال السنكسار الكنسي إنه سمي بشهر بابة نسبة إلى اله الزرع (بى نت رت) لأن فيه يكسو وجه الأرض بالخضرة، وله معابد في قنا المشهورة الأن بأسم " بنود أو أبنود " وله معبد أخر في تمي الأمديد بمحافظة الغربية وتسمى " منديس ".

50 مناسبة في شهر بابة تعرف عليهم

1- إستشهاد القديسة أنسطاسيا الرومية سنة 250 م

02- تذكار مجئ البابا ساويرس الأنطاكي إلى مصر

03- نياحة البابا سيمون الثاني البطريرك الحادي والخمسون

04- استشهاد القديس يوحنا الجندى

05- نياحه القديسه ثاؤدورا الملكه

06- أستشهاد القديس اورسوس و القديس بقطر من الفرقة الطيبية

07- استشهاد القديس واخس رفيق القديس سارجيوس

08- آستشهاد القديس بولس بطريرك القسطنطينيه

09- نياحة القديسة حنه ام صموئيل النبى

10- نياحة القديس الانبا بولا الطموهى

11- إستشهاد القديس مطره الشيخ السكندرى

12- استشهاد القديسين اباهور و طوسيا و اولادهم مع الانبا اغاثون المتوحد

13- نياحه البابا اومانيوس (البابا ارمنيوس) السابع من الباباوات

14- تذكار القديس سمعان الاسقف

15- استشهاد القديس سارجيوس رفيق القديس واخوس

16- نياحه الآنبا ياعقوب بطريرك انطاكيه

17- نياحه القديسة بيلاجيه التائبه

18- أستشهاد القديس متي الأنجيلى البشير

19- التذكار الشهرى لرئيس الملائكه الجليل ميخائيل

20- نياحة البابا ديميتريوس الكرام البطريرك الثانى عشر من باباوات الاسكندرية

21- نياحة القديس زكريا الراهب إبن كاربوس

22- نياحه القديس فيلوبس احد الشمامسه السبعه

23- نياحه القديس بند لائيمون الطبيب النيقوميدى

24- نياحه البابا آغاثون البطريرك التاسع و الثلاثون

25- تذكار القديسين كاربوس و أبولو و بطرس

26- نياحه البابا ديسقوروس الثانى البطرك الحادي والثلاثون

27- نياحه البابا ثاوفيلس البطريرك الثالث والعشرون

28- إستشهاد القديس ثيوفيلس و زوجته في الفيوم

29- إنعقاد مجمع في أنطاكية لمحاكمة بولس الساموساطى

30- نياحة القديس يوحنا القصير (أبي يحنس - يوحنس - يوأنس)

31- التذكار الشهري لوالدة الأله القديسه مريم العذراء

32- نياحة يوئيل النبى

33- نقل جسد لعازر حبيب المسيح

34- نياحة القديس الانبا رويس (الأنبا فريج)

35- أستشهاد القديس لوقا الأنجيلي

36- نياحة البابا يوساب الاول البطريرك الثانى و الخمسون من الباباوات المصريين

37- آستشهاد الشهيد ديونيسوس إسقف كورونثوس

38- نياحة الأنبا أيلاريون الكبير الراهب

39- إستشهاد القديس بولس و لونجينوس و الشهيدة دينا

40- نياحة القديس ابيب صديق القديس ابولو

41- تكريس كنيسه القديس يوليوس الإقفهصى كاتب سير الشهداء

42- استشهاد القديس تيمون احد السبعين و أحد الشمامسة السبعة

43- تذكار السبعة شهداء من جبل أنطونيوس

44- استشهاد القديس مكاريوس آسقف فاو في ادكو

45- استشهاد القديس ميركيانوس و الشهيد مارقوريوس تلميذا القديس بولس بطريرك القسطنطينيه

46- إستشهاد القديس دمتريوس التسالونيكى

47- نياحه ألبابا غوبريال السابع - بطريرك الخامس و التسعون

48- تذكار أعياد ألميلاد و ألبشارة و ألقيامة

49- ظهور رأس مارمرقص الانجيلي و تكريس كنيستة

50- نياحة القديس أبراهيم المتوحد