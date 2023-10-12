الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بحلول ثاني أشهر السنة القبطية

تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، بحلول شهر بابة ثاني شهور السنة القبطية.

وبهذه المناسبة، قال السنكسار الكنسي إنه سمي بشهر بابة نسبة إلى اله الزرع (بى نت رت ) لان فيه يكسو وجه الأرض بالخضرة، وله معابد في قنا المشهورة الأن بأسم " بنود أو أبنود " وله معبد أخر في تمي الأمديد بمحافظة الغربية وتسمى " منديس ".

الأمثلة الشعبية وأشهر المحاصيل

وينسب أيضا إلى المعبود بتاح خالق العالم "بتاح رس أنيف" أي شهر عبادة بتاح والتي كانت مركزها منطقة منف بالبدرشين، ومن أمثال الشهر إن صح زرع بابه ، غلب القوم النهابة .. إن جاء بابه ، ادخل واقفل البوابة، ومن أشهر محاصيله : رمان بابه.

وفي سياق متصل وبمناسبة بداية الشهر شهدت الكنيسة عدة فعاليات فقد دشن قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم الخميس، كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف الرامي بمنطقة كورفتو بميلانو.

وأزاح قداسة البابا تواضروس الستار، لدى وصوله إلى الكنيسة، عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لتدشينها، والتُقطت له صور تذكارية أمام اللوحة ومعه نيافة الأنبا أنطونيو أسقف ميلانو وأعضاء الوفد المرافق لقداسته، ونيافة الأنبا لوقا، وبعض من كهنة ميلانو ورهبان دير القديس الأنبا شنودة بميلانو.

توجه بعدها موكب قداسة البابا إلى داخل الكنيسة، وسط ترحيب حار من أبناء الإيبارشية المتواجدين في الكنيسة.