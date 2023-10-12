الخميس 12 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قرار وزاري بنقل بعض لجان التوفيق في المنازعات لوزارة الري إلى مقرها الجديد

وزارة الري
وزارة الري

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 5922 لسنة 2023، بنقل مقر عمل بعض لجان التوفيق في المنازعات لوزارة الموارد المائية والري إلى المقر الجديد بمبنى الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف في الجيزة.

وجاء في القرار، أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها وتعديلاته، وعلى قرار وزير العدل رقم 4598 لسنة 2000 بتشكيل لجان التوفيق وتعيين مقارها، والقرارات المعدلة له، وعلى قرار وزير العدل رقم 1786 لسنة 2017 بتعيين مقار عمل لجان التوفيق في لمنازعات.

txt

وزير العدل: 100 ألف قضية فقط متبقية بالطب الشرعى من 2020

txt

وزير العدل يزف بُشرى سارة للمواطنين حول قانون التصالح فى مخالفات البناء

وكذا بعد الاطلاع على كتاب السيد رئيس الإدارة المركزية المشرف على مكتب وزير الموارد المائية والري بشأن نقل مقر اللجنتين الأولى والثانية لوزارة الموارد المائية والري لمقر آخر، وبناء على ما عرضه السيد المستشار المشرف على الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق.

قرر وزير العدل نقل مقر اللجنتين الأولى والثانية للجان التوفيق في المنازعات لوزارة الموارد المائية والري من مقرها الحالي بديوان عام الوزارة مبنى الوزارة بجوار مستشفى الحميات بالوراق كورنيش النيل إلى المقر الجديد الكائن في مبنى الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بشارع مراد آخر سور حديقة الحيوان بالجيزة.

قرار وزاري لجان التوفيق وزارة الري الجريدة الرسمية قرار وزير العدل

مواد متعلقة

النائب العام يستقبل وزير شئون المجالس النيابية

رئيس الرقابة الإدارية يستقبل رئيس هيئة مكافحة الفساد لـ أوزبكستان

الجريدة الرسمية تنشر قرار منح صفة مأمور ضبط قضائي لـ63 مهندسًا بـ"المهن الزراعية"

النيابة تُجرى تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل النساء بالعاشر من رمضان

غدًا.. الموعد النهائى للكشف الطبى لراغبى الترشح للانتخابات الرئاسية

موعد تقديم معهد معاوني الأمن 2024 وشروط القبول

وزير الداخلية يوافق على منح 20 مواطنًا الجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

حملات مرورية بمحاور القاهرة الكبرى لضبط المخالفين

الأكثر قراءة

الحركة المدنية الديمقراطية تشيد بقرارات الدولة فى تقديم الدعم للشعب الفلسطينى

عبر مطار العريش.. مصر تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة

الرئيس السيسى يتصدر الترند.. ومطار العريش "ممر إنقاذ" أشقائنا فى غزة

الحكم على اليوتيوبر المتهم بسب وقذف الفنانة منى زكى 25 أكتوبر

مقتل عمدة قرية فى الدقهلية متأثرًا بإصابته بطلقات نارية على يد مجهولين

"القاهرة الإخبارية": وصول مساعدات أردنية إلى مطار العريش تمهيدًا لإيصالها إلى الفلسطينيين في غزة (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

دروس وخبرات معركة "طوفان الأقصى" (1)

محمد عبدالعزيز

الانتخاب.. الانتخاب

خالد عكاشة

إسرائيل.. هل حان وقت المراجعات الجوهرية؟

وائل لطفي

فلسطين.. الأصل والصورة

محمد العسيري

إنها الحياة يا سادة

ماجد حبته

المكالمة الإيرانية

لواء.حمدى البطران

مقدمات نكسة 1967

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى أمام مجلس الأمة الأردنى: بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

عبر مطار العريش.. مصر تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة

عاجل.. بايدن يصف هجوم حماس بـ"الشر المطلق" ويحذر طهران من التدخل

تنسيق الجهود حول غزة.. وزير الخارجية يتلقى اتصالين من مسئول أوروبى ونظيره البرازيلى