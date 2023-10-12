قرار وزاري بنقل بعض لجان التوفيق في المنازعات لوزارة الري إلى مقرها الجديد

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 5922 لسنة 2023، بنقل مقر عمل بعض لجان التوفيق في المنازعات لوزارة الموارد المائية والري إلى المقر الجديد بمبنى الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف في الجيزة.

وجاء في القرار، أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها وتعديلاته، وعلى قرار وزير العدل رقم 4598 لسنة 2000 بتشكيل لجان التوفيق وتعيين مقارها، والقرارات المعدلة له، وعلى قرار وزير العدل رقم 1786 لسنة 2017 بتعيين مقار عمل لجان التوفيق في لمنازعات.

وكذا بعد الاطلاع على كتاب السيد رئيس الإدارة المركزية المشرف على مكتب وزير الموارد المائية والري بشأن نقل مقر اللجنتين الأولى والثانية لوزارة الموارد المائية والري لمقر آخر، وبناء على ما عرضه السيد المستشار المشرف على الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق.

قرر وزير العدل نقل مقر اللجنتين الأولى والثانية للجان التوفيق في المنازعات لوزارة الموارد المائية والري من مقرها الحالي بديوان عام الوزارة مبنى الوزارة بجوار مستشفى الحميات بالوراق كورنيش النيل إلى المقر الجديد الكائن في مبنى الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بشارع مراد آخر سور حديقة الحيوان بالجيزة.