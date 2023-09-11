وزير العدل يزف بُشرى سارة للمواطنين حول قانون التصالح فى مخالفات البناء

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الوزارة دشنت منظومة ساهمت في تطور كبير بمعدلات إنجاز القضايا المنظورة أمام المحاكم.

وأضاف المستشار عمر مروان، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، أنه لم يتبق سوى 250 دعوى أسرة فقط من الطعون المقيدة خلال عام 2020 وما قبلها، لافتاً إلى أنه تم قيد مليون و19 ألف دعوى أسرة من عام 2021 وحتى 2023، وبلغت نسبة الإنجاز 94%.

وأشار إلى أنه يتبقى 24 ألفا و870 عدد دعوى مقيدة بين أعوام 2021 وحتى منتصف 2023.

وأوضح أن قانون الإجراءات الجنائية يتم إعداد مشروع جديد بالتعاون بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للقضاء، لافتًا إلى أن وزارة العدل والحكومة انتهت من قانون التصالح، وسنراه في مجلس النواب قريبًا.

تاريخ محدد لقبول التصالح على مخالفات البناء

ولفت مروان إلى أن كل شخص لديه فرصة لتقنين اوضاعه وفقًا لقانون التصالح على مخالفات البناء الجديد، مؤكدًا أنه سيكون هناك موعد محدد لكل من سدّد الـ 25% أو لم يسددها، لقبول التصالح على مخالفات البناء.

وأكد أن كل المواطنين سيكون الباب مفتوح أمامهم للتصالح على المخالفات في القانون الجديد.