الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل دعوى استبعاد مرشح على مقعد أمين صندوق الزمالك لـ15 أكتوبر

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، تأجيل الدعوى المقامة من كريم محمد عادل السيد عبيد، عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك، التي طالب بها باستبعاد أوراق ترشح محمد ممدوح الماوي، من منصب أمين الصندوق بمجلس الإدارة بالانتخابات، لجلسة 15 أكتوبر.

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الحكم فى دعوى استبعاد حسام المندوه من انتخابات نادى الزمالك 15 أكتوبر

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غدًا.. نظر 3 دعاوى باستبعاد لبيب وجعفر من انتخابات نادي الزمالك

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 78/2078 وزير الشباب والرياضة وآخرين، وأعلنت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات نادي الزمالك، غلق باب تلقي الطلبات لليوم الرابع بتقدم 5 مرشحين جدد لخوض سباق الانتخابات.

أمين صندوق نادي الزمالك دعوى استبعاد مرشح محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة الجمعية العمومية لنادي الزمالك

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