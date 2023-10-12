تأجيل دعوى استبعاد مرشح على مقعد أمين صندوق الزمالك لـ15 أكتوبر

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، تأجيل الدعوى المقامة من كريم محمد عادل السيد عبيد، عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك، التي طالب بها باستبعاد أوراق ترشح محمد ممدوح الماوي، من منصب أمين الصندوق بمجلس الإدارة بالانتخابات، لجلسة 15 أكتوبر.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 78/2078 وزير الشباب والرياضة وآخرين، وأعلنت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات نادي الزمالك، غلق باب تلقي الطلبات لليوم الرابع بتقدم 5 مرشحين جدد لخوض سباق الانتخابات.