غارات إسرائيلية عنيفة بعشرات أطنان المتفجرات على شمال غزة

تواصل طائرات الاحتلال الحربية، منذ ساعات، قصف المنطقة الشمالية الغربية من مدينة غزة بعشرات أطنان المتفجرات، وهناك دمار مهول في المكان، واستُشهد 151 مواطنًا منذ فجر اليوم السادس من العدوان.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية باستمرار القصف العنيف منذ ساعات من طائرات الاحتلال الحربية، التي تطلق عشرات الصواريخ والقنابل على منطقة أبراج المخابرات شمال غرب مدينة غزة، وألحقت دمارًا كبيرًا.

وأوضحت الوكالة الرسمية الفلسطينية: كما تتعرض المناطق الحدودية على طول منطقة شمال قطاع غزة، خصوصًا شمال غرب بلدة بيت لاهيا، لقصف عنيف، وتتصاعد ألسنة اللهب والدخان في سماء المنطقة.

وتكثف الطائرات الحربية الإسرائيلية غاراتها بقصف المنازل والبنايات والأبراج السكنية، موقعة عشرات الشهداء والجرحى في صفوف المواطنين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إذ إنه منذ فجر اليوم وحتى اللحظة استُشهد نحو 151 شهيدًا وهناك مئات الجرحى في مجازر بشعة ارتكبها الاحتلال في غزة.

وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانيين

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانيين عن أن كلمة الوزير عبدالله بوحبيب، في اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب، شددت على التضامن مع الفلسطينيين.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان: نشرت صحيفة "الأخبار" المحلية مقالا بتاريخ اليوم تعمد إغفال الموقف الرسمي لوزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب، تحت عنوان "فضيحة جديدة للبنان في الجامعة العربية".

وأضاف البيان: بما أن الصحيفة اختارت أسلوب الصحافة الصفراء في الإثارة والتضليل بدل الاستقصاء والتحليل، فنذكر بأن كلمة الوزير "بوحبيب" شددت على التضامن مع الإخوة الفلسطينيين، ووصول المساعدات لسكان غزة الذين يتعرضون لإطلاق النار والحصار والاعتداء عليهم من إسرائيل، بمنطق الانتقام والرعب والدمار.

استمرار الوضع الحالى سيؤدى إلى حرب إقليمية

وحسب البيان، فإن الأعمال الإسرائيلية تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وأشار إلى أن لبنان لم يسع يوما للحرب بل إلى إعادة الحقوق إلى أصحابها، وطالب بالضغط على إسرائيل لوقف آلة الحرب وفك الحصار، مع التحذير من أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى حرب إقليمية مدمرة.

وأوضح البيان أن الخطوط العريضة لسياسة لبنان الخارجية يضعها مجلس الوزراء، ويقوم وزير الخارجية بتظهيرها في الاجتماعات والمواقف والمحافل، بعد التشاور والتنسيق مع رئيس الجمهورية قبل الشغور الرئاسي ورئيس الحكومة.

وكانت صحيفة "الأخبار" المحلية، قد انتقدت في مقال، نشر اليوم، بعنوان: فضيحة جديدة للبنان في الجامعة العربية، سياسة لبنان الخارجية واتهمتها بأنها تحابي العدو الأمريكي على حساب آلاف الأطفال والنساء الذين تقتلهم إسرائيل بوحشية.

وزير الخارجية عبدالله بوحبيب

وأشارت الصحيفة، في معرض استعراض وقائع اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة، أمس، إلى أن لبنان الذي يعاني الأمرين من العدو الإسرائيلي، ولا تزال أراضيه محتلة، ويتعرض للعدوان هذه الأيام، فقد استجاب لما طلبته الإدارة الأمريكية من وزير الخارجية عبدالله بوحبيب، وامتنع عن الإدلاء بأي موقف يمكن أن يستنتج منه دعم لحق الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم.