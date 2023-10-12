تقرير أمريكي: مخططات إسرائيل لتفريغ قطاع غزة مستمرة منذ عقود طويلة

سلط موقع "Deccan herald" الأمريكي، الضوء على موقف مصر الحازم من إقامة دولة فلسطينية، حيث كشفت التصعيدات الأخيرة في قطاع غزة عن مخططات إسرائيل المستمرة منذ عقود طويلة بشأن تفريغ القطاع من سكانه ونقلهم إلى سيناء، وهو أمر كررت مصر رفضه على مر العقود.

وأضاف الموقع أن مصر تسعى لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وأن يكون للشعب الفلسطيني الحق في حياة عادلة، رافضة كل المقترحات الإسرائيلية بإعادة توطين سكان غزة في شبه جزيرة سيناء.

تحذيرات إسرائيلية ورفض مصري

وتابع الموقع الأمريكي، أن تصريحات الرئيس السيسي، كانت واضحة فيما يتعلق بأي مقترحات إعادة توطين الفلسطينيين في سيناء، حيث قال إن بلاده لن تسمح بتهجير الفلسطينيين وإجبارهم على ترك أراضيهم وتوطينهم في مكان آخر.

وأضاف أن الرئيس السيسي، شدد في تصريحات صحيفة أن مصر متمسكة بحل القضية الفلسطينية من خلال المفاوضات التي تؤدي إلى السلام العادل وإقامة الدولة الفلسطينية، ولن لن تسمح مصر بتسوية القضية الفلسطينية على حساب الأطراف الأخرى، في إشارة إلى رفض مصر الحاسم لأي مقترحات بإعادة التوطين.

وأشار الموقع الأمريكي إلى أن الموقف المصري جاء بعد أن حذرت إسرائيل المدنيين من مغادرة قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي غاشم منذ عملية طوفان الأقصى .

وأفاد بأن رغم التحذيرات الإسرائيلية لسكان القطاع، فقد شدد الاحتلال الحصار بقطع المياه والكهرباء والغاز، فضلًا عن قصف معبر رفح في الجانب الفلسطيني، ما جعل من المستحيل إجلاء المرضى والحالات الحرجة، ولم يعد ثمة أي مكان آمن في غزة.

وتابع: تعليقات الرئيس السيسي، عكست الرفض المصري القاطع لكافة المحاولات الإسرائيلية المستمرة منذ عقود طويلة لطرد سكان غزة إلى سيناء، حيث قال مصدر أمني مصري مطلع: "الاحتلال الإسرائيلي سعى طوال الصراع إلى محاولة إعادة توطين سكان غزة في سيناء"، مضيفة أن الاحتلال "يجبر الفلسطينيين على الاختيار بين الموت تحت القصف أو النزوح خارج البلاد وترك أراضيهم لتفريغ القطاع من المواطنين وبالتالي سقوط الحق في إقامة دولة فلسطينية مستقلة".