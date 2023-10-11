طائرات الاحتلال وبوارجه الحربية تقصف شققًا سكنية وميناء الصيادين غرب مدينة غزة

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي وبوارجه الحربية، اليوم، شققًا سكنية وميناء الصيادين غرب مدينة غزة، بعدد كبير من الصواريخ والقذائف.

وأفاد الوكالة الرسمية الفلسطينية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت شققًا سكنية غرب مدينة غزة بعدد كبير من الصواريخ، ودمرتها واشتعلت النيران فيها، ما أدى إلى إصابات في صفوف المواطنين الذين نُقلوا على إثرها إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.

كما قصفت البوارج الحربية الإسرائيلية ميناء الصيادين بعشرات القذائف الصاروخية، وألحقت دمارًا كبيرًا بها وفي ممتلكات المواطنين المجاورة للميناء.

القصف الصاروخي الإسرائيلي

ويتواصل القصف الصاروخي الإسرائيلي العنيف من الجو والبحر على مناطق مختلفة من قطاع غزة، لليوم الخامس على التوالي، والضحايا من المدنيين، و تدمير المنازل والبنايات السكنية والمرافق العامة والخاصة والبنية التحتية.

وارتفع عدد الشهداء من أبناء شعبنا نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع والضفة الغربية إلى 973 شهيدا، بينما وصل عدد الجرحى إلى أكثر من 5130 جريحا.

الغارات المستمرة على أنحاء القطاع

وقالت وزارة الصحة، إن 950 شهيدا ارتقَوا في قطاع غزة، وأصيب 5000 آخرون في الغارات المستمرة على أنحاء القطاع كافة، لليوم الخامس على التوالي.

وفي الضفة الغربية، ارتفع عدد الشهداء إلى 23 شهيدا، بعد ارتقاء الشهيدين عبد الرحمن فرج، وعلي "عبيسان" العباسي، برصاص الاحتلال في حي عين اللوزة في بلدة سلوان بمدينة القدس، وأصيب نحو 130 آخرين.

واقعة إزالة علم إسرائيل

يذكر أنه بعد واقعة إزالة علم إسرائيل من على مبنى مجلس بلدية شيفيلد في إنجلترا خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين، قال مسئول بالمجلس: ليس هذا ما نؤيده.

مظاهرة مناهضة لإسرائيل

أظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي قيام شخصين بتسلق مبنى بلدية شيفيلد خلال مظاهرة مناهضة لإسرائيل في وسط المدينة مساء أمس الثلاثاء.

ويظهر في الفيديو إلقاء العلم من على سطح المبنى التاريخي البالغ ارتفاعه ستين مترا، المبني مقام على الطراز الفيكتوري، ووضع علم فلسطين بدلا منه مما أثار هتافات المتجمهرين في الأسفل، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

وقال رئيس المجلس توم هانت: الجميع له الحق في التظاهر بسلمية وسلام، ولكن لا يمكننا دعم هذه الأحداث التي تجرى خلال التظاهر خارج مجلس بلدية شيفيلد. وعرض المتظاهرون أنفسهم والآخرين لخطر جاد. نحن مدينة آمنة وليس هذا ما ندعمه.