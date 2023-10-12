"الخارجية الفلسطينية" تطالب الصليب الأحمر الدولى بحماية المعتقلين فى السجون

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية استهداف دولة الاحتلال وأجهزتها المختصة للمعتقلين في السجون.

كما استنكرت الخارجية الفلسطينية، في بيان، إطلاق الوزير الفاشي المتطرف بن غفير لممارسة أبشع أشكال القمع والتنكيل والعقوبات والتضييقات عليهم، بما في ذلك قطع المياه والكهرباء عن معتقل النقب، وكذلك الاقتحامات وسحب المُنجزات التي حققوها بنضالاتهم وتضحياتهم، ورأت فيها محاولة من الفاشي بن غفير لإثبات وجوده واستعادة شعبيته المفقودة على حساب معاناة المعتقلين وجراحاتهم وآلامهم.

وطالبت الوزارة الصليب الأحمر الدولي بسرعة التدخل لوقف هذه الجريمة التي تُعتبر امتدادًا لجرائم الاحتلال ضد شعبنا.

استشهاد 1354 فلسطينيًا وإصابة 6049 آخرين

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، عن استشهاد 1354 فلسطينيًا وإصابة 6049 آخرين، في الضربات الإسرائيلية على القطاع المحاصر منذ السبت الماضي.

حلف شمال الأطلسي

وأعلن حلف شمال الأطلسي عن أن وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت أطلع نظراءه في الحلف في بروكسل، عبر الفيديو، على الهجوم المدمر الذي شنته حركة حماس.

وقال البيان إن الحلفاء أعربوا عن تضامنهم مع إسرائيل، وأوضحوا أن لها الحق في الدفاع عن نفسها بشكل متناسب ضد هذه الأعمال الإرهابية غير المبررة.

وأضاف البيان أنهم دعوا حماس إلى إطلاق سراح جميع الرهائن فورًا وتوفير أقصى حماية ممكنة للمدنيين.

وأضاف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج أن إسرائيل لا تقف بمفردها.

وذكر البيان الصحفي أن عددًا من دول حلف شمال الأطلسي قالت إنها ستقدم دعمًا عمليًا لإسرائيل.

وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، لدى وصوله إلى الاجتماع، إن ألمانيا ستوفر طائرتين مسيرتين.

عملية طوفان الأقصى

وفجر السبت الماضي، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" العسكرية ضد إسرائيل؛ ردًا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

عملية السيوف الحديدية

وبدأ الجيش الإسرائيلي في المقابل عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

هذا وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن عدد القتلى الإسرائيليين في المواجهة مع الفصائل الفلسطينية تخطى الألف قتيلًا.